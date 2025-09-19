Champions League: Barcelona y City tienen debut victorioso

Marcus Rashford estrenó su cuenta goleadora como jugador del Barcelona con un sublime cabezazo y un misil a la escuadra para empezar esta Champions League con victoria frente al Newcastle United con un marcador final de 2-1.

Los dos golazos de Rashford descarrilaron a un Newcastle que a los puntos fue mejor que los azulgranas durante buena parte del encuentro, pero al que el colmillo ofensivo y la definición no le vino a ver hasta el minuto 91 cuando ya iban 2-0 abajo. Ellos dominaron, ellos tuvieron las ocasiones, pero fue Rashford el que, vestido de futbolista grande, de los que aparecen con dos o tres pinceladas, el que decidió que los tres puntos se marcharan a la Ciudad Condal.

La carta de presentación de Rashford, sellada con este doblete, permite comenzar a los de Flick con tres puntos muy importantes fuera de casa y con una dosis de tranquilidad cuando el Paris Saint Germain visite Barcelona dentro de dos semanas.

EFE

El City doblega al Napoli

El Manchester City se impuso por 2-0 al Napoli en su estreno en la Liga de Campeones, en un encuentro marcado por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo en el minuto 21, que obligó a Antonio Conte a reestructurar al conjunto italiano y a retirar del campo a Kevin De Bruyne, protagonista en su regreso al Etihad.

Foden en el minuto 56 asistió con un preciso pase de cuchara a Haaland, que esta vez no perdonó y abrió el marcador con un cabezazo imparable.

El golpe resultó demasiado para los italianos, que apenas tuvieron margen para reaccionar, y en el 66, Jérémy Doku aprovechó una acción individual para encarar al área y definir con un disparo raso que se coló entre las piernas del portero serbio, sentenciando el choque con el 2-0.

Haaland se convirtió en el jugador que más rápidamente ha arribado a los 50 goles en la Liga de Campeones. El noruego alcanzó la cifra en su 49no partido en la máxima competición de clubes del fútbol europeo, quien superó el récord anterior del ex atacante del Manchester United y Real Madrid, Ruud van Nistelrooy, que necesitó 62 partidos para alcanzar esa cifra.

AP

Haaland se convirtió en el jugador que más rápidamente ha arribado a los 50 goles en la Liga de Campeones. AP/D. Thompson

El Leverkusen salva un agónico empate

Un gol en propia puerta del brasileño Gabriel Pereira permitió al Bayer Leverkusen sacar este jueves un empate 2-2 en su visita al Parken, un resultado muy generoso para los méritos del equipo alemán y que castigó a un Copenhague que ya acariciaba el triunfo.

El Brujas arrolla al Mónaco en casa

El Club Brujas arrolló al Mónaco por 4-1 ayer en la primera jornada de la Liga de Campeones, en un excelso partido de los locales y en el que Ansu Fati, cedido por el Barcelona, debutó con los blanquirrojos y anotó el gol del honor del equipo del principado.

El Frankfurt golea al Galatasaray

La remontada de la noche en la Liga de Campeones fue protagonizada por el Eintracht Frankfurt de Alemania, que se recuperó tras conceder un gol en el octavo minuto del encuentro y acabó aplastando al Galatasaray de la liga turca con un marcador de 5-1.

El Sporting se impone al Kairat

Un doblete del exbarcelonista, Francisco Trincão, marcó la diferencia el día de ayer en su debut en Champions para el Sporting de Portugal, que se impuso por 4-1 en Liga de Campeones al Kairat Almaty de Kazajistán, que será el próximo rival del Real Madrid.

