Champions League: ¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Newcastle?

El Barça inicia su prticipación en el torneo en una visita a Newcastle sin Lamine Yamal
 

Por: El Informador

Lamine Yamal sufrió una lesión de pubis en la más reciente fecha FIFA con la Selección española. AFP/J. Reina

Lamine Yamal no jugará en el partido inaugural de la Champions League del Barcelona contra Newcastle este día debido a una lesión.

El club catalán informó que Yamal no entró en la convocatoria para el viaje a Inglaterra para el arranque de la fase de liga del torneo. El extremo de 18 años se perdió la victoria 6-0 en La Liga española contra Valencia el domingo.

Yamal lidia con “molestias en el pubis” después de jugar con la Selección Nacional de España durante el parón internacional.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, expresó su enojo con España por haber hecho jugar a Yamal durante lo que consideró minutos innecesarios en dos victorias por goleada en las eliminatorias para la Copa del Mundo. Flick acusó a España de ser consciente de que Yamal sentía molestias y de haberlo hecho jugar de todos modos.

La Federación respondió a las declaraciones de Flick diciendo que no había recibido ninguna notificación de Barcelona de que Yamal estuviera lesionado.

Por otro lado, el Barça recupera al centrocampista Frenkie de Jong. También se había perdido el partido contra Valencia tras lesionarse con Holanda durante el parón internacional.

¿Dónde ver los partidos de la Champions League?

Copenhague vs. Leverkusen  

  • 10:45 horas / HBO Max

Brujas vs. Mónaco

  • 10:45 horas / Caliente TV

Frankfurt vs. Galatasaray    

  • 13:00 horas / HBO Max

Sporting Lisboa vs. Kairat   

  • 13:00 horas / Caliente TV

Newcastle vs. Barcelona      

  • 13:00 horas /  HBO Max

Manchester City vs. Napoli                     

  • 13:00 horas / Caliente TV
     

