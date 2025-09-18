Champions League: ¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Newcastle?

Lamine Yamal no jugará en el partido inaugural de la Champions League del Barcelona contra Newcastle este día debido a una lesión.

El club catalán informó que Yamal no entró en la convocatoria para el viaje a Inglaterra para el arranque de la fase de liga del torneo. El extremo de 18 años se perdió la victoria 6-0 en La Liga española contra Valencia el domingo.

Yamal lidia con “molestias en el pubis” después de jugar con la Selección Nacional de España durante el parón internacional.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, expresó su enojo con España por haber hecho jugar a Yamal durante lo que consideró minutos innecesarios en dos victorias por goleada en las eliminatorias para la Copa del Mundo. Flick acusó a España de ser consciente de que Yamal sentía molestias y de haberlo hecho jugar de todos modos.

La Federación respondió a las declaraciones de Flick diciendo que no había recibido ninguna notificación de Barcelona de que Yamal estuviera lesionado.

Por otro lado, el Barça recupera al centrocampista Frenkie de Jong. También se había perdido el partido contra Valencia tras lesionarse con Holanda durante el parón internacional.

¿Dónde ver los partidos de la Champions League?

Copenhague vs. Leverkusen

10:45 horas / HBO Max

Brujas vs. Mónaco

10:45 horas / Caliente TV

Frankfurt vs. Galatasaray

13:00 horas / HBO Max

Sporting Lisboa vs. Kairat

13:00 horas / Caliente TV

Newcastle vs. Barcelona

13:00 horas / HBO Max

Manchester City vs. Napoli