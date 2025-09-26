América vs Pumas es uno de los partidos que se disputarán y que cierran la actividad sabatina de la Jornada 11 (J11) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En caso de que quieras verlo, te damos el horario y los canales de transmisión EN VIVO.

El partido de la J11 se jugará este sábado 27 de septiembre de 2025 en la CDMX. Está programado para arrancar a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan América y Pumas a la Jornada 11

Luego del tropiezo en el Clásico Nacional ante las Chivas (1-2), el América se prepara para la segunda parada en este tipo de rivalidades dentro del futbol mexicano: los Pumas.

De nueva cuenta, el estadio Ciudad de los Deportes será la sede de un partido en el que los azulcremas buscarán borrar el trago amargo en sus aficionados al perder con su "acérrimo" rival.

Los dirigidos por André Jardine se recuperaron luego de esa derrota, rescataron el empate (2-2) en su visita al Monterrey, y en la jornada a media semana salieron con los tres puntos ante el Atlético San Luis, gracias a la anotación de Alejandro Zendejas en la parte final del encuentro (88').

Por su parte, los Pumas no han podido corregir el camino dentro del Apertura 2025, pues luego del 4-1 al Mazatlán FC, vino un empate en contra de los Tigres (1-1) y una sorpresiva derrota ante los Bravos de FC Juárez (3-1). La situación no tiene contentos a los seguidores felinos, ya que anhelan que el equipo de la máxima casa de estudios del país vuelva a los días de gloria, que desde 2011, cuando fueron campeones por última vez, se les han negado.

América vs Pumas EN VIVO: Dónde ver el partido de la J11 Apertura 2025

El partido será en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México. El triunfo tiene gran importancia para ambas instituciones; por el lado de los de Coapa, regresaría la confianza que se había perdido por parte de la afición y seguirían en puestos de Liguilla directa, mientras que a los universitarios les levantaría el ánimo y los mantendría en Play-In.

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Hora: 21:05 horas

21:05 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

