Atlas prefiere pensar ya en Chivas

La derrota sufrida ante el Puebla 2-1, es golpe duro para el Atlas porque dieron hasta lo que va del campeonato Clausura 2019, el peor partido y así lo reconoció el volante ofensivo, Osvaldo Martínez. El equipo fue muy diferente a lo mostrado en cotejos anteriores, pero viene una prueba muy importante para darle vuelta a la situación y el rojinegro prefiere pensar ya en el Clásico ante Chivas.

"Claro, hay que pensar siempre para adelante. En este deporte hay tres resultados, hoy nos tocó la de mala y creo que debemos trabajar en base a eso, en qué dejamos de hacer en lo colectivo, en lo individual y es una semana importante, es semana larga. Vamos a trabajar tranquilo, en base a los errores que cometimos el día de hoy".

La plantilla se ha mentalizado en darle vuelta a la página cuanto antes, siempre y cuando se haga un acto de reflexión profundo, para estar conscientes en qué se falló, ya que un encuentro así ante el Guadalajara, sería catastrófico.

"El encuentro que viene es importante, es un Clásico y se juega con muchos huevos, con mucha actitud. Debemos trabajar en la semana para ir con toda la confianza, con esa mentalidad de ir a sacar los tres puntos".

El equipo se fue dolido, porque fallaron hasta los pases más sencillos, que hasta cierto punto frustró a más de uno en el vestuario, según declaró "Osvaldito" al terminar el cotejo.

"No nos vamos conformes, satisfechos con el actuar porque de todos los partidos este ha sido no bueno, dejamos de hacer cosas. Tenemos que corregir los errores. Debemos mejorar porque los Clásicos se juegan de otra manera, sin errores a la defensiva y el equipo está consciente que no hicimos un buen partido. Pese a eso, creo que también estamos conscientes que estamos todavía arriba".