Hoyos acepta falta de trabajo

La derrota sufrida ante Puebla por 2-1 anoche en el Estadio Jalisco, caló hondo en el interior de los rojinegros del Atlas y para el director técnico Ángel Guillermo Hoyos, una de las razones por las cuales La Franja les arrancó los tres puntos, fue la falta de trabajo, ya que sus jugadores no han tenido descanso en lo que va de torneo, entre partidos de Liga y Copa MX.

"No son excusas, pero la situación apremia a través de los días que no te dejan trabajar, en 21 días hemos trabajado muy poco, sólo hay recuperaciones permanentes, no hemos trabajado situaciones, lo digo públicamente, no somos el mejor, ni el peor. Entonces es muy fácil calificar, yo personalmente, como entrenador y como persona, agradezco el esfuerzo de los muchachos", dijo el estratega rojinegro.

Apuntó que enfrentar a Puebla fue más difícil de lo que se tenía presupuestado, ya que se toparon con un equipo bien parado en el fondo y que con el gol del empate tomó confianza para el segundo tiempo.

"Yo creo que el Puebla hizo un trabajo defensivo importante, es esa línea con carrileros permanentes y que podían desequilibrar, entonces cuando hacemos el gol, ellos se abren un poco más, pensábamos que se podía seguir en ese ritmo; después cambia el partido, el Puebla crece un poco a nivel ofensivo. En el segundo tiempo todo cambia, nosotros teníamos que hacer el gasto y descuidar la defensa por sacar el resultado, en este caso hay que corregir internamente", apuntó.

Finalmente, sobre la convocatoria de Juan Pablo Vigón a Selección mexicana, el timonel rojinegro dijo que esto se debe al buen trabajo colectivo en el cual participa el hoy capitán del Atlas, esto sin descartar el nivel individual que hoy presume.

"Lo de Juan Pablo es un mérito colectivo, que realmente lo ha ayudado en todo y que él se ha resaltado a nivel futbolístico y personal; yo estoy agradecido con el 'Tata' Martino por verlo, por citarlo y espero que sea una bendición más, para que rinda lo que se puede en Selección", finalizó diciendo Guillermo Hoyos.