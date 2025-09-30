Hubo un tiempo en el que Arturo Alfonso González era sinónimo de esperanza para la afición rojinegra. Surgido de las Fuerzas Básicas del Atlas, pronto se ganó un lugar en el primer equipo gracias a su técnica depurada, visión de campo y capacidad para marcar diferencia en la ofensiva.

Su talento lo proyectó al Monterrey, donde vivió los mejores años de su carrera y cosechó prácticamente todos los títulos posibles. En Rayados levantó trofeos de Liga MX, Copa MX, Concachampions y se consolidó como un mediocampista confiable y protagonista.

Con el tiempo, el regreso a casa parecía el capítulo perfecto de una historia circular: “El Rey Arturo” volvía a los Zorros convertido en héroe y con la etiqueta de refuerzo de lujo. La expectativa era alta; su llegada prometía experiencia, liderazgo y calidad para un Atlas que buscaba volver a ser competitivo. Sin embargo, la realidad ha estado lejos de esa narrativa. Hoy, González es un futbolista relegado, prácticamente invisible en los planes de Diego Cocca.

Los números son contundentes. En lo que va del torneo ha disputado ocho partidos, siete con Atlas y uno con Monterrey, acumulando apenas 239 minutos de 990 posibles. Esto significa que ha estado en la cancha apenas el 22.22 % del tiempo disponible. Solo uno de esos encuentros lo jugó como titular. Su regreso no se ha traducido en goles ni asistencias; tampoco en tarjetas, lo que habla de una presencia discreta en todos los sentidos.

Con Monterrey apenas jugó 19 minutos antes de su salida. Con Atlas, bajo la dirección de Gonzalo Pineda y ahora con Diego Cocca, su participación ha sido aún más limitada: cuatro partidos de los siete que ha dirigido el técnico argentino desde su regreso, ninguno completo. En total, apenas 86 minutos con Cocca en el banquillo, lo que confirma su papel marginal.

La afición rojinegra, que en algún momento lo apodó “El Rey Arturo”, hoy parece haberlo olvidado. Cuando entra al campo, sus actuaciones pasan inadvertidas, sin la chispa que alguna vez lo distinguió. El contraste con lo que representó en Rayados resulta abrumador: de pieza clave y multicampeón a un jugador más en la banca, a veces incluso fuera de convocatoria.

El caso de González refleja cómo el futbol, con su dinámica implacable, puede cambiar los roles de sus protagonistas. De héroe a secundario, de referente a complemento olvidado. El reto para el mediocampista tamaulipeco será reencontrar la confianza y demostrar que aún puede aportar, aunque hoy su historia en Atlas se escribe desde la sombra.

Numerología de Arturo González en el torneo

Partidos jugados: 8 (7 con Atlas, 1 con Monterrey)

Como titular: 1

Minutos disputados: 239 de 990 posibles (22.22 %)

Goles y asistencias: 0

Tarjetas: 0 amarillas, 0 rojas

Minutos con Monterrey: 19

Con Diego Cocca: 4 partidos jugados, ninguno completo

Minutos con Cocca: 86

