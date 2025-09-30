El argentino Mateo García, mediocampista ofensivo del Atlas, vive una etapa complicada en la Liga MX. Con 29 años y apenas cuatro partidos disputados en el torneo, suma un total de 154 minutos en cancha y un único gol, conseguido el pasado fin de semana en la victoria sobre Necaxa. Sin embargo, más allá del tanto, el rendimiento del cordobés sigue siendo objeto de duras críticas por parte de la Fiel y de algunos medios de comunicación, que cuestionan su aporte real al equipo.

García, quien llegó como un refuerzo para darle mayor dinamismo al ataque rojinegro, ha mostrado intermitencia y poca influencia en el juego colectivo. Su aparición contra Necaxa sirvió para destrabar un duelo en el que Atlas necesitaba urgentemente los tres puntos, pero su desempeño todavía está lejos de justificar la confianza que se le ha otorgado.

Tras el partido, el argentino intentó darle un giro positivo a la situación. “Necesitábamos esto, es un envión para el equipo... el triunfo de hoy en casa creo que va a ser un buen envión anímico para el equipo y para toda la afición también”, declaró.

El gol llegó gracias a la presión alta, una jugada en la que García aprovechó un error defensivo y terminó empujando el balón tras un centro de Gustavo Ferraréis. “Siempre trato de ir a presionar a los defensores... gracias a Dios y con el centro de Ferraréis pude empujarla, así que muy contento”, explicó el cordobés.

La Fiel, sin embargo, no se conforma con chispazos. El hincha rojinegro exige constancia y liderazgo en un jugador llamado a marcar diferencia. Agradecido, García envió un mensaje: “Siempre agradecer, es una afición que siempre está en la buena y en la mala... el triunfo de hoy es para ellos también”.

Si bien el tanto ante Necaxa podría significar un respiro, Mateo García tiene pendiente convencer en la cancha. El gol es apenas un primer paso; lo que viene será demostrar que puede ser algo más que un refuerzo pasajero.

