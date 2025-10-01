Sigue la actividad del futbol internacional y en México este miércoles 1 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Champions League hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy miércoles 1 de octubre de 2025 - Champions League EN VIVO

Qarabağ FK vs København | 10:45 horas | Caliente TV |

Saint-Gilloise vs Newcastle | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |

Arsenal vs Olympiacos | 13:00 horas | Caliente TV |

Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven | 13:00 horas | Caliente TV |

Villarreal vs Juventus | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |

Napoli vs Sporting CP | 13:00 horas | HBO MAX, Space |

Barcelona vs PSG | 13:00 horas | Caliente TV |

Borussia Dortmund vs Athletic Club | 13:00 horas | Caliente TV |

AS Monaco vs Manchester City | 13:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy miércoles 1 de octubre de 2025 - Champions Cup EN VIVO

LA Galaxy vs Toluca | 20:30 horas | TUDN |

Partidos hoy miércoles 1 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 EN VIVO

España vs México | 14:00 horas | TUDN, ViX Premium |

Italia vs Cuba | 14:00 horas | ViX Premium |

Argentina vs Australia | 17:00 horas | ViX Premium |

Brasil vs Marruecos | 17:00 horas | ViX Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

