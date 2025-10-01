Champions League: ¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. PSG?

El partido destacado de la segunda jornada de la fase liga de la Champions League tendrá al Barcelona en casa contra el vigente campeón París Saint-Germain.

Lamine Yamal, el juvenil crack del Barcelona, parece estar en forma después de una lesión en la ingle para salir como titular en su primer partido desde que figuró en el segundo lugar por detrás de Ousmane Dembélé en la votación del Balón de Oro. Dembélé no podrá actuar tras lesionarse con la Selección de Francia a inicios de este mes.

Mientras Dembélé se pierde el duelo en la ciudad donde jugó seis años antes de llegar a París, el entrenador del PSG, Luis Enrique, regresa al club que llevó a su primer título en Champions, en 2015.

“Será un partidazo, tal vez los dos mejores equipos del momento en Europa”, dijo David Villa, el exdelantero del Barcelona que ahora es comentarista de la plataforma DAZN para Estados Unidos.

Estuvieron muy cerca de medirse en la final de la pasada edición, pero el Barça sucumbió 7-6 ante el Inter de Milán en el marcador global de su cruce de semifinales.

“Todo el mundo esperaba una final entre ellos la pasada temporada”, indicó Villa. “El destino nos ha deparado que se encuentren ahora”.

Un choque de pesos pesados que siempre evocará recuerdos de la épica victoria 6-1 del Barça en octavos de final en marzo de 2017, para revertir la derrota 4-0 de la Ida en París y avanzar a los cuartos de final.

Esa fue la última temporada del tridente de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar en el Barça. Después de esa temporada, Neymar pasó al PSG por un monto récord -dinero que el Barcelona invirtió en adquirir a Dembélé del Borussia Dortmund.

Menos recordado es que el PSG volvió para otro dos cruces en rondas eliminatorias y ganó 4-1 cada vez, después de ir perdiendo para eliminar al Barça.

