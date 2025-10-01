Champions League: Resultados de la jornada 2

La lesión del portero Alisson Becker fue uno de los tantos males que se le presentaron al Liverpool, que sorpresivamente cayó 1-0 en su visita a Estambul ante el Galatasaray en la Champions League.

Fue apenas la segunda ocasión bajo el mando de Arne Slot que los campeones de la Liga Premier pierden encuentros consecutivos.

La lesión de Alisson agravó una noche frustrante para el Liverpool, que venía de perder 2-1 ante el Crystal Palace el sábado en la Liga Premier inglesa.

La otra vez que el Liverpool perdió dos partidos seguidos desde que Slot llegó en el verano de 2024 fue en marzo, cuando los Reds cayeron ante el París Saint-Germain en la Champions y cinco días después sucumbieron ante el Newcastle en la final de la Copa de la Liga inglesa.

Un penal convertido a los 16 minutos por Victor Osimhen fue cometido por Dominik Szoboszlai cuando su codo golpeó en la cara al jugador del Galatasaray Baris Alper Yilmaz. Y ello marcó la diferencia.

El Liverpool, que inició con su estrella Mohamed Salah en el banquillo, fue premiado con un penal al 88’, sólo para que el árbitro en el campo revocara su decisión tras revisar el VAR.

Los Reds ganaron sus primeros siete partidos en todas las competiciones esta temporada, incluidos cinco en la Premier y su debut en la Champions contra el Atlético de Madrid. Pero apenas convencieron en sus dos últimos duelos mientras intentan acomodar a jugadores como Florian Wirtz y Alexander Isak, los fichajes estelares en el gasto sin precedentes de 570 millones de dólares emprendido por el club en el verano.

El Palace y el Galatasaray finalmente han hecho pagar al Liverpool, aunque Slot dijo que su equipo “no estaba tan lejos” de la forma que mostró la temporada pasada cuando se llevó el título de la Premier.

EFE/M. Shipenkov

Mbappé marca la pauta en goleada del Madrid al Kairat

Kylian Mbappé firmó un triplete y el Real Madrid no dejó entrever cualquier cansancio por su largo viaje a Kazajistán al vapulear 5-0 a Kairat Almaty.

El cuadro merengue viajó casi seis mil 500 kilómetros para jugar en la ciudad kazaja de Almaty, el primer partido en casa de Kairat en una Champions League.

El astro francés convirtió un penal al 25’ y rubricó sus otras dos anotaciones en los minutos 52 y 73.

Eduardo Camavinga al 83’ y Arda Guller en tiempo de compensación redondearon la goleada madridista.

EFE/T. Akmen

El Chelsea le niega una redonda bienvenida a José Mourinho

José Mourinho lanzó un beso a los seguidores de Chelsea en su regreso a Stamford Bridge con Benfica, su nuevo equipo, en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League.

La balanza del partido se inclinó a favor de Chelsea 1-0 por el autogol del volante colombiano Richard Ríos a los 18 minutos.

Los aficionados del Chelsea le dieron una cálida bienvenida al técnico portugués cuando finalmente emergió del túnel justo antes del inicio.

Otros resultados

Bodo/Glimt 1-0 Tottenham

Marsella 4-0 Ajax

Inter 3-0 Slavia

Pafos 1-5 Bayern

Atalanta 2-1 Brujas

Atlético 5-1 Frankfurt

Partidos de hoy

USG vs. Newcastle

Canal: HBO Max

Horario: 10:45 hrs.

Qarabag vs. Copenhague

Canal: Caliente TV

Horario: 10:45 hrs.

Arsenal vs. Olympiacos

Canal: Caliente TV

Horario: 13:00 hrs.

Mónaco vs. Manchester City

Canal: HBO Max

Horario: 13:00 hrs.

Leverkusen vs. PSV

Canal: Caliente TV

Horario: 13:00 hrs.

Borussia vs. Athletic

Canal: Caliente TV

Horario: 13:00 hrs.

Barcelona vs. PSG

Canal: Caliente TV

Horario: 13:00 hrs.

Napoli vs. Sporting

Canal: HBO Max

Horario: 13:00 hrs.

Villarreal vs. Juvenuts