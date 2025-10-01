Ohtani comanda el triunfo por paliza de los Dodgers

Shohei Ohtani firmó su primer juego de playoffs con más de un cuadrangular y los Dodgers de Los Ángeles superaron 10-5 a los Rojos de Cincinnati, tomando ventaja de 1-0 en la Serie de Comodín de la Liga Nacional.

En temporada regular, Ohtani ha dado 24 de sus 280 cuadrangulares abriendo un juego, pero en postemporada apenas fue el cuarto de su carrera, el segundo como primero en el orden.

En la sexta entrada volvió a conectar, ahora de dos carreras, para colocar la pizarra 8-0. Ohtani suma 23 juegos multijonrón en temporada regular y el de ayer fue el primero en playoffs.

Garrett Crochet ganó el primer juego del clásico Boston vs. Nueva York. AP/F. Franklin

Pitcheo de lujo se impone ante los Yankees

Garrett Crochet lució imponente al cubrir casi ocho innings y el bateador emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo remolcador de dos carreras ante el relevista Luke Weaver en el séptimo acto, con lo que los Medias Rojas de Boston voltearon la pizarra para vencer 3-1 a los Yankees de Nueva York en la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Boston intentará liquidar la serie al mejor de tres encuentros con el derecho dominicano Brayan Bello (11-9, 3.35 de efectividad) como abridor el día de hoy ante el zurdo Carlos Rodón (18-9, 3.09) por los Yankees, que necesita del triunfo para forzar el tercero.

Seiya Suzuki bateó jonrón en la vcitoria de Chicago. AP/N. Huh

Un par de jonrones aplastan las plegarias de los Padres

Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos para ayudar a que los Cachorros de Chicago se impusieran 3-1 a los Padres de San Diego en el primer juego de la Serie de Comodín de la Liga Nacional.

Fue el debut en postemporada en las Grandes Ligas tanto para Suzuki como para Kelly.

Una actuación perfecta del bullpen de Chicago cristalizó la primera victoria de playoffs de este club desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017.

El segundo duelo de la serie al mejor de tres será en el Wrigley Field hoy por la tarde.

Tarik Skubal ponchó a 14 Guardianes. AP/S. Ogrocki

Skubal impulsa la victoria de Detroit ante Cleveland

Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigres vencieron 2-1 a los Guardianes de Cleveland en el primer duelo de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Will Vest sacó los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que José Ramírez, el astro dominicano de los Guardianes, quedara atrapado entre la tercera base y el plato para el segundo out.

Los Tigres pueden avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo si consiguen la victoria hoy.