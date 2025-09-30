Rafael Márquez, auxiliar técnico de la Selección Mexicana y mano derecha de Javier Aguirre en el cuerpo técnico del Tricolor, habló sobre el próximo compromiso del combinado nacional frente a Ecuador, duelo que se disputará el 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, dentro de la Fecha FIFA y como parte de la preparación para la Copa del Mundo 2026.

El “Kaiser”, referente histórico del futbol mexicano, se encuentra actualmente en Chile siguiendo de cerca al equipo Sub-20 en el Mundial de la especialidad, pero no dejó pasar la oportunidad de subrayar la relevancia de este enfrentamiento. “La importancia de enfrentar a Ecuador es que es una muy buena selección sudamericana, fue segunda en la clasificación y está llena de jugadores que militan en el extranjero. Es un equipo de mucha calidad que nos va a servir muchísimo para nuestra preparación”, señaló.

Márquez destacó que la oportunidad de jugar en el Estadio Akron no es un detalle menor, pues se trata de una de las sedes mundialistas. “Importante que ya juguemos en una cancha como se va a presentar en el Mundial, para acostumbrarnos lo más rápido posible a cómo corre el balón, cómo bota. Mientras más lo hagamos, será mejor para estar preparados”, explicó.

Además, el ex capitán de la Selección resaltó el papel de la afición tapatía: “Guadalajara siempre ha sido una plaza importante para mí. Será fundamental que la gente nos apoye desde ahora. Queremos ganarnos su confianza y que sientan lo que la afición mexicana puede aportar al equipo. Eso también influye en el rival”.

Sobre la exigencia del rival, Márquez recordó que México ya enfrentó a equipos asiáticos en recientes amistosos y ahora el reto será mayor. “Enfrentaremos a dos selecciones sudamericanas, una de ellas Ecuador, que terminó segunda detrás de Argentina. Nos pondrán en aprietos, pero necesitamos ese tipo de pruebas para seguir creciendo”, apuntó.

Finalmente, Márquez adelantó que el cuerpo técnico comienza a perfilar la lista rumbo al Mundial. “Queda muy poco tiempo, pocos partidos, así que intentaremos ir cerrando filas. Seguiremos viendo jugadores en ciertas posiciones, pero poco a poco la lista definitiva se va reduciendo”, concluyó.

Con Ecuador como rival de peso y Guadalajara como escenario, el Tricolor encara un examen clave en su preparación mundialista.

