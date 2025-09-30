Chivas Femenil sufre, pero vence a Mazatlán y firma su cuarta victoria al hilo

Con un penal fallado por parte de Alicia Cervantes, las Chivas femenil se complicaron de más, pero consiguieron un triunfo por la mínima diferencia ante Mazatlán, el peor equipo del Apertura 2025 que aún no conoce la victoria. Un gol solitario de Denise Castro le concedió al Rebaño imponerse en un encuentro donde la contundencia volvió a ser tema pendiente.

A pesar de lo ajustado del resultado, el triunfo tiene un valor especial para las dirigidas por Antonio Contreras: por primera vez en su gestión, las rojiblancas enlazaron cuatro victorias consecutivas, lo que les permitió meterse al cuarto lugar de la tabla general.

Como es costumbre en cada juego contra las mazatlecas, el Guadalajara fue el equipo que dominó, creó más jugadas de peligro y tuvo mayor posesión de balón. Sin embargo, en comparación a otros encuentros, a las tapatías se les complicó bastante registrar contundencia de cara al arco que defendió Daniela Solera.

Fue hasta el minuto 35, cuando Joselyn de la Rosa robó el esférico en un intento de salida por parte de las locales, para después cedérselo a Alicia Cervantes, quien condujo hasta el área chica y en el momento que visualizó a Denise Castro sin ninguna marca encima, la asistió para que la joven de 22 años concretara la anotación, logrando marcar su cuarto gol en el torneo.

En un instante de asedio por parte de las rojiblancas, Cervantes consiguió un penal luego de que la derribaran para frenar su poderío. Desde los once pasos, “Licha” no pudo mostrar letalidad y su disparo fue detenido por Solera.

Para la segunda mitad, el conjunto tapatío mantuvo la misma dinámica con el balón controlado. No obstante, las delanteras visitantes se vieron imprecisas en el último toque y sin una idea clara de cómo duplicar la ventaja.

Mazatlán, por su parte, pudo hacerse de la pelota por escasos minutos y puso a trabajar a la cancerbera Celeste Espino, quien tuvo que realizar un par de atajadas que no representaron un gran desafío. Al final, las cañoneras solo reportaron un disparo a gol, apostando a tener un bloque defensivo más sólido para que el resultado no fuera más estrepitoso.

Con este resultado, Chivas logró meterse al top 4 de la clasificación al llegar a las 26 unidades; su próximo encuentro será contra Pumas el domingo 5 de octubre a las 11:07 horas en el estadio AKRON.

