México vs Argentina: Fecha y horario para los cuartos de final del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 ya conoce al rival que pondrá a prueba su invicto en los Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025. El desafío es mayúsculo: Argentina, la potencia sudamericana que viene de golear 4-0 a Nigeria y llega con paso perfecto al duelo.

El equipo dirigido por Eduardo Arce mantiene el invicto tras cuatro jornadas —con dos victorias y dos empates— y se prepara para el que, sin duda, será su examen más exigente hasta ahora. Al frente tendrán a una Albiceleste que suma cuatro triunfos al hilo y que, con seis títulos en sus vitrinas, es la selección más laureada en la historia de la categoría.

El encuentro se disputará este sábado 11 de octubre en el mítico Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, en punto de las 17:00 horas (tiempo local).

"Me parece un partido completo de la selección mexicana, con manejo de momentos y de tensión", destacó el estratega Eduardo Arce tras sellar el pase a Cuartos. Ahora, sus pupilos deberán demostrar si están listos para competir cara a cara con uno de los históricos del futbol juvenil.

Por su parte, Argentina no alza el trofeo desde 2007, cuando fue anfitrión. Sin embargo, el objetivo está claro: la séptima estrella.

México, que fue subcampeón en Túnez 1977 y tercer lugar en Colombia 2011, busca seguir escribiendo su propia historia en esta edición. La misión no es sencilla, pero el Tricolor ha mostrado temple y carácter en momentos clave del torneo.

México vs Argentina - Cuartos de Final

Fecha: Sábado 11 de octubre

Hora: 17:00 horas

Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile

Transmisión: TUDN y ViX+

