Chivas Femenil sufre baja sensible para el cierre del torneo

Chivas Femenil sufrió un duro golpe en la recta final del torneo. La arquera Blanca Félix, una de las jugadoras más determinantes del equipo, se fracturó un hueso de la mano durante el entrenamiento de este miércoles, luego de recibir un golpe que encendió las alarmas en el campamento rojiblanco.

A través de un comunicado oficial, el club confirmó la lesión de su guardameta titular y señaló que la futbolista fue sometida a una intervención quirúrgica y su regreso a las canchas quedará sujeto a la evolución y al proceso de recuperación que presente en las próximas semanas.

“Durante un entrenamiento el miércoles, Blanca Félix sufrió un golpe en la mano derecha al disputar un balón. Tras las pruebas de imagen necesarias, se le diagnosticó una fractura del cuarto metacarpiano. Será operada hoy. Su regreso a la competición dependerá de su evolución postoperatoria y su rehabilitación.”, informó el club en redes sociales.

La lesión llega en un momento crucial para las tapatías, que se encuentran peleando por amarrar su lugar en la Liguilla del Apertura 2025. Con tres jornadas restantes por disputar, el Rebaño marcha en la cuarta posición con 29 puntos.

Félix, quien ha sido pieza fundamental en el esquema del equipo, se perdería no solo el cierre del torneo regular, sino también la fase final, en caso de que los tiempos de recuperación se extiendan.

De los 14 juegos que se han disputado en el torneo, Blanca fue titular en 11, siendo pieza clave en la zona defensiva, ya que, bajo su responsabilidad, las rojiblancas perdieron en dos ocasiones y, por el contrario, acumularon siete victorias y dos empates.

MF