Inicia el Semestre Semilla en beneficio de las hijas e hijos de policías de Jalisco

Con el propósito de brindar mejores oportunidades y una formación "con vocación definida", a las hijas e hijos de las y los policías del Estado, este miércoles dio inicio el curso propedéutico del Semestre Semilla, el cual forma parte del Programa Legado del Estado.

El arranque del curso fue encabezado por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en un evento llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Lemus Navarro destacó que este respaldo busca dar dignidad a la vida de las y los policías y sus familias, al reconocer la valentía y vocación de servicio de quienes integran las corporaciones. "Hay una palabra que se llama dignidad, y eso es lo que le estamos otorgando, no solamente a las y los policías del Estado, sino a todas sus familias", expresó el mandatario estatal.

El Gobernador exhortó a las y los 259 jóvenes que participan en el proceso propedéutico a cumplir con responsabilidad y esfuerzo , y recordó que, además de las becas, el programa Legado incluye apoyos para transporte y gastos generales.

El Semestre Semilla está dirigido a las y los aspirantes del programa, así como a sus madres y padres. Inició en la segunda quincena de septiembre y se desarrollará durante 13 semanas en total, con sesiones dos veces por semana en distintas universidades privadas que participan en la iniciativa.

Al detallar los avances del programa, Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, informó que la política pública se ha consolidado con la intención de permanecer como un beneficio permanente para las y los elementos de seguridad y sus familias. Como parte del Semestre Semilla, explicó las y los aspirantes podrán definir la carrera y la universidad donde continuarán su formación, a partir de la orientación que se les brinda como parte del mismo.

El curso es impartido por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y aborda temas como autoconocimiento, proyecto de vida, equilibrio, felicidad y bienestar, con el fin de ayudar a las y los jóvenes a identificar su vocación profesional y la institución donde desean estudiar. Esquer agregó que cada estudiante, además de la beca del 100%, recibirá un apoyo económico mensual de dos mil pesos al ingresar a la universidad.

El programa registró en su primera edición a 259 candidatas y candidatos, hijas e hijos de 230 policías viales, preventivos y custodios estatales. De ellos, 210 ya concluyeron el bachillerato y buscan cursar una carrera universitaria, mientras que el resto continúa su formación superior. Como anfitrión del evento, Alfonso Petersen Farah, vicerrector académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, refrendó el compromiso de la institución con la sociedad y con brindar oportunidades a quienes dedican su vida a protegerla.

Por su parte, Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad Pública de Jalisco, destacó que en los primeros diez meses de la actual administración se han logrado mejoras laborales para las y los policías, reflejadas en su desempeño diario.

"Siempre podremos tener el mejor equipamiento o las mejores prestaciones, pero para ser la mejor policía del país necesitamos trabajar en los operadores de esos servicios. Nosotros otorgamos las herramientas, y sus hijas e hijos forjarán sus sueños", señaló.

Horacio Fernández Castillo, titular de la SICyT, convocó a las y los jóvenes a asumir con responsabilidad este proceso, recordando que para el Gobierno de Jalisco sus talentos y proyectos importan.

"Creemos firmemente que la educación es el mejor igualador social y de oportunidades, es el camino correcto para cambiar a México", afirmó.

Por su parte, Mariel García Mena, policía vial y beneficiaria del programa, agradeció la iniciativa al representar un alivio económico para las familias y reconocer el talento y potencial de sus hijas e hijos.

El propósito común entre el Gobierno de Jalisco y las universidades participantes es fortalecer a Legado Jalisco como una iniciativa única en el país, que invierte en las y los policías y sus familias como un acto de justicia social y reconocimiento a quienes protegen al Estado, detalló el Ejecutivo a través de un comunicado.

Al evento también asistieron Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación; Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, subsecretaria de Educación Superior; Andrea Gómez García, directora general administrativa de la Secretaría de Seguridad; y Carmen Villarreal Treviño, presidenta de la Fundación Social del Empresariado Jalisciense.

EE