La historia vuelve a poner frente a frente a dos equipos importantes del futbol latinoamericano. México y Argentina se medirán en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, en un duelo que se prevé intenso y que revive una rivalidad que ha trascendido generaciones, categorías y continentes.

A lo largo de los años, ambas selecciones han protagonizado enfrentamientos memorables en distintas justas mundialistas, desde la categoría Sub-17 hasta la Selección Mayor. Sin embargo, en la mayoría de esas ocasiones, la balanza ha terminado inclinándose del lado albiceleste, lo que convierte este nuevo capítulo en una oportunidad de revancha para el combinado mexicano.

En total, México y Argentina se han enfrentado seis veces en rondas de eliminación directa dentro de torneos mundialistas oficiales de la FIFA, con un saldo favorable para los sudamericanos con cuatro victorias por dos de los mexicanos.

En la memoria colectiva del aficionado mexicano todavía están frescas las derrotas ante Argentina en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En ambas ocasiones, los sudamericanos se encargaron de eliminar al Tri en los octavos de final.

En el ámbito juvenil, la rivalidad también ha tenido capítulos inolvidables. En el Mundial Sub-20 de Nigeria 1999, México logró una de sus victorias más significativas al vencer 4-1 a Argentina en los octavos de final. Sin embargo, la revancha albiceleste no tardó en llegar en Canadá 2007, cuando Argentina se impuso por la mínima diferencia en los cuartos de final, eliminando al Tricolor y cortando su camino hacia el título.

En la categoría Sub-17, los enfrentamientos también han sido intensos. En Finlandia 2003, Argentina venció 2-0 a México en los cuartos de final, dejando al conjunto nacional fuera de la lucha por el podio. Diez años después, el destino los volvió a cruzar en Emiratos Árabes Unidos 2013, pero en esa ocasión el Tri cobró venganza con una contundente victoria de 3-0 en semifinales, que lo llevó a disputar la final del torneo.

Con estos antecedentes, el choque entre México y Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 no solo representa un duelo por el pase a semifinales, sino también una lucha simbólica por equilibrar la historia. Ambos equipos se verán las caras el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

MF