Octubre Rosa: ¿Cuánto cuesta una mastografía en Jalisco según Profeco?

Internacionalmente, octubre es reconocido como el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con el objetivo de generar un espacio para concientizar, educar y, sobre todo, prevenir esta enfermedad tan común, que además es la principal causa de mortalidad en las mujeres a nivel mundial.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) incluyó en la edición de octubre de su Revista del Consumidor un apartado en el que presentó los precios de las mastografías en el estado de Jalisco.

Durante este mes, muchos centros de salud ofrecen descuentos y tarifas preferenciales para los servicios relacionados con la detección del cáncer de mama. A continuación, te compartimos algunos de los costos recopilados por Profeco:

¿Qué costo tiene una mastografía en Jalisco según Profeco?

En Jalisco, los precios de las mastografías varían según la clínica y la ubicación. No obstante, entre los lugares analizados, los costos oscilan entre $540 y $1,116 pesos.

Salud Digna: Ultrasonido de mamas $360.00 | Mastografía $285.00

Los precios fueron recopilados entre el 15 y el 20 de agosto de 2025, por lo que pueden variar según la sucursal. Se recomienda verificar los costos directamente con el centro médico antes de acudir.

¿Qué es una mastografía y por qué es importante hacerla?

Una mastografía es un estudio de imagen médica que utiliza rayos X de baja dosis para observar el interior de las mamas. Su principal objetivo es detectar anomalías, como quistes, tumores o signos tempranos de cáncer de mama, incluso antes de que sean palpables.

Su realización es fundamental porque:

Detecta el cáncer de mama a tiempo, aumentando las probabilidades de un tratamiento exitoso.

Permite identificar cambios anormales en el tejido mamario que podrían pasar desapercibidos.

Reduce la mortalidad al facilitar un diagnóstico temprano.

Es un procedimiento rápido, seguro y no invasivo.

Ten presente que diagnosticar la enfermedad de forma temprana es esencial, ya que facilita un mejor control, amplía las opciones de tratamientos efectivos y mejora significativamente la supervivencia y calidad de vida de las pacientes.

