1 Zapopan suma 500 clausuras de negocios

Hasta el pasado domingo 11 de julio, un total de 500 establecimientos con giro de bares, antros y restaurantes han sido clausurados en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19, debido a diversas anomalías como no cumplir las medidas sanitarias establecidas por los tres niveles de Gobierno, así como no contar con las licencias correspondientes o no tener las medidas se seguridad debidas.

El Ayuntamiento zapopano recordó que el operativo comenzó el 17 de marzo de 2020, y desde entonces se habían realizado 145 mil 15 visitas de inspección, cinco mil 458 apercibimientos verbales de acato inmediato y atendieron seis mil 624 reportes de la ciudadanía.