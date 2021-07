Hasta el pasado domingo 11 de julio, un total de 500 establecimientos con giro de bares, antros y restaurantes han sido clausurados en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19, debido a diversas anomalías como no cumplir las medidas sanitarias establecidas por los tres niveles de Gobierno, así como no contar con las licencias correspondientes o no tener las medidas se seguridad debidas.

El Ayuntamiento zapopano recordó que el operativo comenzó el 17 de marzo de 2020, y desde entonces se habían realizado 145 mil 15 visitas de inspección, cinco mil 458 apercibimientos verbales de acato inmediato y atendieron seis mil 624 reportes de la ciudadanía.

Los operativos continuarán "ante el relajamiento de las medidas preventivas por parte de algunos establecimientos y el incremento de casos confirmados de COVID-19”, esto tras el anuncio del gobernador del Estado, en el que señaló que a partir del fin de semana pasado se reforzarían las revisiones, a fin de que los comercios acaten los protocolos establecidos.

La alcaldía recordó que los montos de las actas de inspección varían dependiendo de la gravedad de cada infracción. En el caso de exceder el aforo permitido oscila entre 17 mil 427.50 pesos a los 348 mil 562.65, y por rebasar los decibeles permitidos, de dos mil 688.60 pesos a los 44 mil 810.00.

Además, dijo, por resistirse a la diligencia la sanción puede ser desde 173.86 a los tres mil 484.43 pesos, por falta de licencia de giro con bebidas alcohólicas es de los dos mil 904.58 a los 14 mil 526.51 pesos, y por no tener implementadas medidas de seguridad al interior del giro de mil 613.16 a 26 mil 169.04 pesos.

“Se exhorta a los comerciantes y a la ciudadanía en general a acatar los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades para el cuidado de la salud, como uso de cubrebocas de forma correcta cubriendo nariz y barbilla, particularmente en espacios cerrados y poco ventilados, lavado frecuente de manos o en su caso utilizar gel antibacterial, evitar aglomeraciones y cuidado de la sana distancia entre las personas”, expresó el ayuntamiento de Zapopan.

Por último, recordó que para generar reportes ciudadanos o aclarar cualquier duda, la Dirección de Inspección y Vigilancia tiene a su disposición las líneas telefónicas 33-3318-2542 y 33-3818-2200 extensiones 3312, 3313, 3331, 3342 y 3322, así como las redes sociales de Gobierno de Zapopan.

