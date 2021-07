El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó este martes que se reunió con "amigos y colaboradores" para lanzar su campaña presidencial en 2024, aunque dijo que de momento no se va a distraer de sus funciones como canciller.

"Estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se den. Eso es lo que se dijo (en la reunión)", reveló Ebrard en la rueda de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, se han intensificado los rumores de la sucesión de López Obrador, para la que suenan con fuerza los nombres de Ebrard, canciller desde 2018, y la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El funcionario confirmó este martes que mantuvo una reunión el fin de semana en la ciudad de Toluca, en el céntrico Estado de México, con sus colaboradores más cercanos para preparar su candidatura.

"Fue una reunión con amigos y colaboradores, en primer lugar les dije que hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta", expresó el canciller.

"En segundo lugar, faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración de lo que estamos haciendo. Seamos conscientes, perseverantes y leales", añadió.

Y en tercer lugar, confirmó que llegado el momento "por supuesto" que estará preparado para "participar" en la contienda para encabezar la candidatura presidencial del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia", subrayó.

Ebrard, quien ya intentó ser candidato en 2012, confirmó así sus intenciones a pesar de que muchos ven su imagen tocada por el accidente del mes de mayo de la línea 12 del metro capitalino, construida durante su mandato como alcalde (2006-2012), en el que murieron 26 personas.

Cuestionado por la sucesión, el pasado 5 de julio AMLO dijo que "afortunadamente hay relevo generacional" y puso como ejemplo a Ebrard y a Sheinbaum, así como al embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente; al embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

En los últimos eventos en los que ha participado, la alcaldesa capitalina ha sido vitoreada al son de "presidenta".

AMLO reiteró este martes que ya no existe la añeja tradición del "tapado", por la cual los presidentes mexicanos elegían a su sucesor.

"No he hablado con él (Ebrard) ni con nadie. Eso ya no existe, ya ahora todos tienen la posibilidad. Tienen el derecho como establece la Constitución de votar y ser votados", dijo el presidente.

Además, agradeció que sus posibles delfines "están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal, servir al pueblo".

"Están trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están haciendo muy bien todos", dijo.

OF