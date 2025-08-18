Eclipse solar más largo del siglo: ¿Podrá verse sin protección en los ojos?

Si te gusta mirar fenómenos en el cielo —como por ejemplo, un eclipse— deberás guardar un poco más de paciencia, ya que de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el calendario astronómico espera recibir dos eclipses solares totales. Quédate para conocer todos los detalles, incluido si podrás mirarlo directo.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse solar más cercano sucederá el 12 de agosto de 2026, el cual cruzará España de oeste a este y pasará por Zaragoza, Valencia, Bilbao, A Coruña, Oviedo y León. A este fenómeno se la sumará uno nuevo, el eclipse del Sol del próximo 2 de agosto de 2027.

Este último evento astronómico ha adquirido una mayor relevancia, debido a que la NASA ha comunicado que tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos, o sea, se trata del eclipse solar más largo en pleno siglo XXI.

¿Este eclipse solar se verá desde México?

Hasta el momento se sabe que el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 tendrá una mayor visibilidad en las siguientes regiones de África, Europa y Medio Oriente, cómo:

España, especialmente en las regiones del sur como Cádiz y Tarifa

Gibraltar

Gibraltar Países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto

Regiones del Medio Oriente como Arabia Saudí, Sudán, Yemen y Somalia

Recuerda que lo que se puede ver durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde se mire. Por lo tanto, este eclipse no se verá desde nuestras latitudes.

¿Podrá verse el eclipse solar sin protección en los ojos?

De acuerdo con una cita de la NASA:

"Se puede observar el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurezca completamente la cara brillante del Sol, durante el breve período conocido como totalidad".

Sin embargo, la NASA hizo énfasis en que al terminar la totalidad del eclipse, es importante usar los lentes ultravioleta, ya que mirar al sol directo a los ojos puede causar daños irreversibles en la vista. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomienda:

Usar gafas especiales para eclipses con certificación ISO 12312-2.

Utilizar telescopios solares certificados para la observación directa.

Verlo en una proyección indirecta, una técnica que evita mirar al Sol directamente.

Con información de la NASA, SUN y la UNAM

AO

