El próximo ciclón tropical de la temporada, de nombre "Juliette", podría estarse formando en el océano Pacífico, cerca de Jalisco. Estos son los detalles:

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión en el Pacífico mexicano con potencial ciclónico. A través de su cuenta de X, detalló:

Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Incrementa a 60% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días .

Aunque es pronto para nombrarlo, de continuar su desarrollo, este fenómeno daría paso al nuevo ciclón tropical de la temporada de nombre "Juliette", uno de los 16 a 20 que se esperan en el Pacífico.

Hasta ahora, en el Pacífico se han formador cuatro tormentas tropicales y cinco huracanes: "Bárbara", "Erick", "Flossie", "Gil" y "Henriette".

Clima nacional del sábado 23 al lunes 25 de agosto de 2025

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluyendo el Valle de México.

Una nueva onda tropical recorrerá la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio nacional, en combinación con canales de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

