Eclipse solar más largo del siglo: Estos son los mejores sitios para verlo

El universo es un lugar lleno de misterios y secretos que cada tanto nos da una ligera probada de su magnitud y esplendor. Desde lluvias de estrellas, alineaciones planetarias y eclipses, cada año la Tierra es testigo de las grandes maravillas astronómicas.

Y aunque estamos acostumbrados a ver este tipo de fenómenos, cada vez parecen superarse más. Y este es el caso del eclipse solar total que podrá verse en 2027 , ya que, a diferencia de otros, este será histórico.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el 2 de agosto de 2027 el cielo nos dejará ver un espectáculo memorable e imperdible: el eclipse solar más largo del siglo.

Un eclipse solar surge cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta, oscureciendo parcialmente o totalmente la luz solar.

Este brillará por su longeva duración, qu e alcanzará los 6 minutos con 23 segundos , a diferencia de los comunes, que tienden a durar apenas un par de minutos.

Y aunque, desafortunadamente, nuestro país no figura en la lista de lugares que tendrán el privilegio de verlo directamente, aquí te contamos qué sitios tendrán el mejor asiento para presenciar el eclipse más largo del siglo.

De acuerdo con National Geographic, las mejores ciudades para ver el eclipse son Ceuta y Melilla, en España, ya que la trayectoria del eclipse seguirá por el sur español, el norte de África y el Medio Oriente.

Y aunque este fenómeno no llegará a México, se podrá seguir la transmisión en vivo a través de plataformas de video o noticieros a partir de las 01:45 horas de la madrugada del 2 de agosto de 2027.

