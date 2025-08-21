De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) el lunes 2 de agosto de 2027 se podrá ver el llamado eclipse solar más largo del siglo, que tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos.

Este fenómeno astronómico podrá observarse en forma total desde varios países del mundo por el tiempo mencionado, aunque cómo aun falta tiempo para que suceda, se espera que la NASA y diversas fuentes especializadas en el tema, revelen más detalles de este eclipse solar.

Debido a que es nombrado como el eclipse más largo del siglo, ha surgido la duda de cuánto tiempo durará más en comparación con el eclipse solar total que presenciamos el 8 de abril de 2024, en donde Mazatlán, Sinaloa fue elegido como el mejor punto del mundo para verlo.

El eclipse de 2024 tuvo una duración de dos horas y 41 minutos, pero desde sus etapas parcial y total, y la duración donde las personas vieron que el cielo se volvio obscuro, o “se hizo de noche” fue de 4 minutos y 28 segundos.

Es decir el eclipse solar total de 2027 tendrá casi dos minutos más que el de 2024, lo que convertirá a este fenómeno como el más largo del siglo.

La NASA explica que los eclipses solares en general, duran entre 10 segundos y 7 minutos y medio, por ello el eclipse previsto para agosto de 2027 será uno de los eventos astronómicos más importantes de todo el siglo, pues el siguiente eclipse solar total más largo será el 16 de julio de 2186 y durará alrededor de 7 minutos.

NA