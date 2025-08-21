Pixel 10: ¿Dónde comprar el nuevo celular de Google?

Google ha presentado oficialmente el Pixel 10, su más reciente apuesta en el mercado de smartphones, consolidando su reputación por integrar lo último en inteligencia artificial y fotografía móvil. La llegada del dispositivo ha despertado gran expectativa entre usuarios y entusiastas de la tecnología, quienes buscan conocer en qué lugares podrán adquirirlo y a qué precio.

Este smartphone ya se encuentra en preventa desde el pasado 20 de agosto y prevén su lanzamiento oficial el próximo jueves 28 tanto en tiendas físicas como en línea, según lo anunciado por la empresa mediante un comunicado y durante el evento “Made by Google 2025” en Nueva York.

¿Dónde comprar el Google Pixel 10?

La serie Pixel 10, conformada por los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, está disponible en puntos de venta y operadores autorizados, entre ellos Telcel, AT&T, Liverpool y Coppel, además de las tiendas oficiales de Google.

En México, los precios oficiales del Google Pixel 10 se han dado a conocer y varían de acuerdo con el modelo y la capacidad de almacenamiento.

La versión más avanzada, el Pixel 10 Pro XL de 1 TB, se ubica en 39,399 pesos, mientras que la misma edición con 512 GB tendrá un costo de 33,999 pesos, y la de 256 GB se ofrecerá en 30,999 pesos.

Por su parte, el Pixel 10 Pro estará disponible en varias configuraciones: el modelo de 1 TB costará 36,999 pesos; la versión con 512 GB, 31,499 pesos; la de 256 GB, 28,499 pesos; y el modelo base de 128 GB, 25,999 pesos.

Finalmente, el Pixel 10 estándar se venderá en 22,499 pesos para la versión de 256 GB, y en 19,999 pesos para la de 128 GB.

Este nuevo lanzamiento de la línea Pixel de Google destaca por integrar el procesador Tensor G5, diseñado para optimizar el rendimiento y la eficiencia energética. Además, incorpora funciones avanzadas de IA que permiten traducciones en tiempo real, edición inteligente de fotografías y mejoras en la seguridad del dispositivo.

Su sistema de cámaras, uno de los sellos de la marca, ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología de estabilización óptica, acompañado de un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un telefoto de 5x.

Entre otras novedades, el Pixel 10 contará con actualizaciones de sistema garantizadas por siete años, batería optimizada con carga rápida de 45 W y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

