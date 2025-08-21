Así es el poderoso zoom 100x del nuevo Google Pixel 10 Pro; el más potente del mercado

Google ha vuelto a marcar un hito en la fotografía móvil con su nuevo Pixel 10 Pro, que incorpora un revolucionario zoom de hasta 100 aumentos, colocándose como el más potente disponible en un smartphone. Este avance promete transformar la forma en que los usuarios capturan imágenes, desde detalles de la vida cotidiana hasta paisajes lejanos, sin perder claridad ni nitidez.

El Pixel 10 Pro integra un sistema de cámara de última generación que combina un sensor principal de alta resolución con tecnologías de estabilización óptica y digital, gracias a esto, el zoom 100x no solo amplía la imagen, sino que mantiene colores precisos y detalles sorprendentes, incluso en condiciones de poca luz.

Además, el dispositivo cuenta con inteligencia artificial avanzada que optimiza automáticamente la exposición, el enfoque y la reducción de ruido, asegurando resultados profesionales al alcance de cualquier usuario.

Google también ha mejorado la experiencia de uso con nuevas herramientas de fotografía y video, entre ellas destacan modos de retrato perfeccionados, capturas nocturnas más claras y funciones de seguimiento de sujetos a larga distancia. El zoom extremo permite acercamientos que antes eran impensables en un teléfono, ideal para capturar eventos deportivos, fauna o arquitectura con un nivel de detalle impresionante.

Características de la cámara trasera

Sistema de cámara trasera triple Pro: 50 MP de ancho

Gran angular de 48 MP con Enfoque macro

Teleobjetivo de 5 aumentos y 48 MP

Zoom de resolución profesional de hasta 100x

Calidad óptica de 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x

Características de la cámara frontal

Cámara selfie PD doble de 42 MP con enfoque automático

Apertura de ƒ/2.2

Campo de visión de la cámara ultra gran angular de 103°

Este lanzamiento refuerza la posición de Google en la carrera de la fotografía móvil, donde la competencia con marcas como Samsung y Apple se mantiene feroz.

Con su zoom 100x, el Google Pixel 10 Pro no solo redefine los límites de la fotografía en smartphones, sino que también ofrece a los usuarios la posibilidad de explorar y capturar el mundo de formas que antes parecían exclusivas de cámaras profesionales.

La compañía ha señalado que el Pixel 10 Pro estará disponible a partir del próximo 28 de agosto en México, con un diseño renovado y un sistema operativo optimizado para aprovechar al máximo las capacidades del hardware.

YC