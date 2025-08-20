Cómo cuidar la batería de tu celular para que dure más tiempo

Mantener la batería del celular en buen estado es clave para asegurar su rendimiento y prolongar su vida útil. Expertos en tecnología coinciden en que muchos fallos no provienen de defectos de fábrica, sino de prácticas de carga inadecuadas que generan sobrecalentamiento, aceleran la degradación e incluso pueden causar cortocircuitos o incendios.

Uno de los principales consejos es mantener la batería entre un 20% y un 80% de carga. Evitar tanto la descarga total como cargar hasta el 100% de forma constante ayuda a conservar el sistema interno en buen estado. Estas prácticas minimizan el estrés energético, reducen la generación de calor y permiten que el dispositivo mantenga su capacidad de carga por más tiempo.

Además, realizar cargas parciales durante el día en lugar de una sola carga completa puede ser beneficioso. Al distribuir el desgaste de forma gradual, se reduce la cantidad de ciclos completos de carga y se prolonga el buen desempeño del teléfono a largo plazo.

Por otro lado, hay hábitos comunes que resultan perjudiciales para la batería, como dejar el celular conectado toda la noche, usar cargadores no certificados o cargarlo en ambientes calurosos. Estas acciones aumentan la temperatura interna del dispositivo y elevan el riesgo de fallos en el sistema.

Para cuidar adecuadamente la batería, los especialistas recomiendan usar accesorios originales, evitar descargas totales frecuentes y desactivar funciones en segundo plano que consumen energía. Adoptar estas medidas no solo mejora el funcionamiento diario del celular, sino que también retrasa la necesidad de reemplazar la batería o adquirir un nuevo equipo.

