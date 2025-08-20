WhatsApp: ¿Cómo eliminar el caché y por qué deberías hacerlo?

WhatsApp puede almacenar temporalmente archivos pesados y otros contenidos en la memoria caché, tanto de la aplicación como del propio dispositivo. Esto puede hacer que la app funcione más lentamente o que ciertas funciones no operen correctamente.

Por esta razón, eliminar imágenes, videos, audios e incluso conversaciones que ya no sean necesarias puede ayudar a liberar espacio. A continuación, te mostramos cómo hacerlo.

La caché de WhatsApp es una sección donde se guardan archivos temporales para agilizar la carga de la aplicación. No obstante, cuando esta memoria se llena en exceso, puede generar problemas en el rendimiento.

Según el blog de AlfaNet, borrar la caché tiene ventajas como mejorar el desempeño de la app, evitar errores o fallos (bugs), y facilitar futuras actualizaciones.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, estos son los pasos para limpiar la caché, tanto en Android como en iOS:

En iOS

Accede a "Ajustes" y entra en "Almacenamiento y datos".

Ve a la opción "Administrar almacenamiento".

Usa la herramienta "Buscar chats o canales" para ubicar las conversaciones con más contenido. Mantén presionada una para seleccionarla y elimina los archivos innecesarios.

Para vaciar un chat, entra en la conversación, toca el nombre del contacto o grupo, mantenlo presionado y selecciona "Eliminar mensajes" desde el menú.

En Android

Entra en "Ajustes" y selecciona "Administrar almacenamiento".

Allí podrás ver todos los archivos multimedia guardados, los cuales puedes filtrar por tamaño o antigüedad.

Marca los archivos que deseas borrar o selecciona todos y presiona "Eliminar". Este proceso es irreversible: los archivos eliminados no se pueden recuperar.

Es recomendable revisar regularmente el uso de almacenamiento desde los ajustes del teléfono o de la propia app para verificar el estado de la caché.

WhatsApp, propiedad de Meta, también puede notificar al usuario cuando necesita liberar espacio, sugiriendo eliminar archivos pesados o innecesarios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos archivos eliminados desde la app podrían seguir ocupando espacio en la memoria del dispositivo. Por eso, se aconseja también eliminarlos directamente desde el almacenamiento del teléfono para garantizar un buen funcionamiento del sistema.

SV