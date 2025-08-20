Google Pixel 10 llega a México: Precios, preventa y fecha de lanzamiento oficial

El esperado Google Pixel 10 aterriza oficialmente en México, marcando un nuevo capítulo para los smartphones de la compañía en el país; con mejoras en inteligencia artificial, potencia y fotografía, este dispositivo busca consolidarse como una de las opciones más atractivas en la gama premium.

Este smartphone ya se encuentra en preventa a través de Telcel, AT&T, Coppel y Liverpool, los distribuidores oficiales de Google, con lanzamiento oficial programado para el 28 de agosto.

El Pixel 10 destaca por integrar el procesador Tensor G5, diseñado para optimizar el rendimiento y la eficiencia energética. Además, incorpora funciones avanzadas de IA que permiten traducciones en tiempo real, edición inteligente de fotografías y mejoras en la seguridad del dispositivo.

Su sistema de cámaras, uno de los sellos de la marca, ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología de estabilización óptica, acompañado de un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un telefoto de 5x.

Entre otras novedades, el Pixel 10 contará con actualizaciones de sistema garantizadas por siete años, batería optimizada con carga rápida de 45 W y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

¿Cuál será el costo de los Pixel 10?

La llegada del Pixel 10 no solo representa un nuevo dispositivo en el mercado, sino también una ventana para que los usuarios experimenten de primera mano las últimas innovaciones en inteligencia artificial aplicadas a la vida cotidiana.

No obstante, al ser celulares de gama premium y contar con alta tecnología los precios son bastante elevados:

Pixel 10: desde 19 mil 999 pesos

Pixel 10 Pro: desde 25 mil 999 pesos

Pixel 10 Pro XL: desde 30 mil 999 pesos

Con este lanzamiento, Google apuesta por fortalecer su presencia en México y competir directamente con gigantes como Apple y Samsung.

YC