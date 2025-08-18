Revolucionaria, así será la nueva cámara del nuevo iPhone 17 Pro Max

En unas semanas, Apple presentará el iPhone 17, el último modelo del icónico teléfono inteligente que en este año tendrá un nuevo punto de inflexión, luego de los rumores que rodean el producto, especialmente para la versión Pro Max. En esta versión, como ocurrió en el iPhone 16, la versión Pro Max será la única que contará con las mejores características en lentes del celular.

Eso sí, con respecto a los pixeles de los sensores traseros, todo parece indicar que tanto la versión austera, como la Pro y la Pro Max tendrán la misma resolución de 48 megapíxeles y dicha tecnología se replicará en todas las cámaras de cada una de las versiones. Es decir, en la versión 17, Apple contará con su primera cámara triple equilibrada en resolución.

Aunque la verdadera novedad estará reservada para el equipo más especializado. El iPhone 17 Pro Max estrenará un mecanismo de lentes móviles que permitirá cambiar la distancia focal sin sobresaltos entre lentes, como ocurre con todas las versiones previas.

La clave para sería integrar el grupo de lentes de manera física y no a través de un software o con filtros digitales. Sin embargo, buscar esta solución, a través de medios físicos de óptica es todo un reto, pues requiere la incorporación de motores en el aparato.

Así quedarían las tres cámaras del iPhone 17 Pro Max en caso de que los rumores sean ciertos:

Cámara principal 1x (óptico) y 2x (digital)

Cámara teleobjetivo 5x y 8x (óptico)

Cámara ultra gran angular 0,5x

Por otro lado, Apple aun no estrena el iPhone 17 y ya piensa en el 18. Se especula que en el 2026, la empresa pueda montar un sensor de hasta 200 megapíxeles en el iPhone 18 Pro Max. No obstante, aún queda mucho camino para recorrer y por ahora habrá que descubrir qué nos tiene preparado iPhone en unas semanas.

