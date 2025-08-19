Los trucos de iOS 26 que puedes probar ahora mismo en tu iPhone

Aunque las miradas se centran en Apple Intelligence y el rediseño de apps, iOS 26 trae consigo pequeñas mejoras que elevan la experiencia diaria sin hacer ruido.

Son ajustes discretos pero útiles, que confirman que en septiembre, con la llegada oficial de iOS 26, tu iPhone no solo será más inteligente, sino también más práctico.

Entre ellas destacan los AirPods que se pausan cuando detectan que te duermes, el Handoff automático con CarPlay para continuar tu música sin interrupciones, y una versión renovada de Journal, ahora con fotos, mapas y sincronización en todos tus dispositivos.

Además, la nueva app de Contraseñas incorpora historial de cambios y Notas ya permite trabajar con archivos en Markdown.

Entre ellas, un dictado que reconoce deletreos, la posibilidad de personalizar el tiempo de snooze en las alarmas, o el control para silenciar una SIM según tu modo de Enfoque.

También destaca la eSIM inteligente para viajes, que alterna entre tu línea local y la internacional sin perder iMessage ni FaceTime.

Otras novedades incluyen estimación precisa de carga de batería, compatibilidad de la calculadora con numeración árabe, opciones de audio mejoradas en Podcasts, y un refuerzo en la seguridad con Safety Check, que revoca accesos compartidos a quienes bloquees.

Pequeños ajustes que, sin tanto reflector, serán los que realmente cambien tu día a día cuando la actualización llegue en septiembre.

NA