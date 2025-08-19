WhatsApp: Así puedes guardar mensajes temporales paso a paso

Los mensajes temporales de WhatsApp son mensajes que desparecen de forma automática después de un periodo de tiempo determinado que el usuario elige: 24 horas, 7 días o 90 días.

Esta función opcional fue implementada en la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial con el objetivo de mejorar la privacidad y liberar espacio en el dispositivo al eliminar mensajes antiguos. Sin embargo, esta función puede resultar contraproducente cuando deseas guardar información importante que deseas consultar más tarde. Por este motivo, aquí te decimos cómo guardar los mensajes temporales.

¿Cómo conservar mensajes temporales en WhatsApp?

La función de "Conservar en el chat" brinda una mayor flexibilidad a los usuarios para guardar información relevante contenida en un mensaje temporal, incluso cuando expire su duración.

Para utilizarla es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Mantén presionado el mensaje que deseas guardar

2. Una vez que aparezcan las opciones, selecciona “Conservar”.

3. ¡Listo! El mensaje queda conservado. Ten en cuenta que el remitente original es notificado de que alguien decidió conservar el mensaje.

Para ver los mensajes que conservaste es necesario ir a la sección de información del chat y seleccionar "Mensajes conservados".

Si ya no necesitas tener guardada esa información, también puedes dejar de conservar el mensaje con un procedimiento similar: selecciona el mensaje y da clic en "Dejar de conservar".

Condiciones para guardar mensajes temporales en WhatsApp

De acuerdo con la información proporcionada por WhatsApp, el remitente original tiene el poder de decidir si su mensaje puede ser conservado o no. Al recibir la notificación del movimiento, el emisor tiene la última palabra sobre si el mensaje puede ser guardado por otros.

MB

