El clima hoy en México refleja la transición hacia el otoño 2025, una estación esperada por muchos debido a sus temperaturas más frescas, el descenso gradual de las lluvias (que este año han sido intensas en esta zona occidente del país), y los paisajes que marcan el cierre del verano. Sin embargo, existe una pregunta común: ¿cuándo empieza el otoño? La respuesta no es única, ya que se distinguen dos formas de medir esta estación: una de forma astronómica y la otra meteorológica.

La fecha de inicio del otoño en 2025

El equinoccio de otoño, que marca el inicio de la estación astronómica, ocurrirá el lunes 22 de septiembre de 2025 a las 12:19 horas, tiempo del centro de México. Desde ese momento, el día y la noche tendrán prácticamente la misma duración, y la estación se extenderá hasta el 21 de diciembre, cuando llegue el invierno.

La diferencia con el otoño meteorológico

Para la meteorología, las estaciones no comienzan con los equinoccios ni solsticios, sino con periodos de tres meses completos que facilitan el análisis climático. Por ello, el otoño meteorológico inicia cada año el 1 de septiembre y concluye el 30 de noviembre en el hemisferio norte. Esta medición ayuda a estudiar los cambios de temperatura y precipitaciones con mayor precisión.

Así es el otoño en México

El otoño combina climas variados y transiciones notorias en México, según explica tiempo.com. Las características de esta estación son:

Las temperaturas comienzan a bajar gradualmente

Se registran contrastes de calor durante el día y noches frías debido a la amplitud térmica

Son frecuentes las nieblas y brumas en valles y zonas bajas, producto de la humedad y el enfriamiento nocturno

Se activa la temporada de frentes fríos, que coinciden con el final de la temporada de ciclones tropicales en el país

En México, el otoño es sinónimo de mañanas frescas, tardes soleadas y árboles que pierden sus hojas con el viento, como los ficus y los tabachines y jacarandas. Los días se acortan y las noches se alargan. Esta época, considerada por muchos como la más agradable del año, invita tanto a disfrutar de actividades al aire libre como a estar preparados con paraguas y suéter, además de que comienzan las celebraciones favoritas como el Halloween o el Día de Muertos.

El otoño 2025 llega acompañado de variaciones en el clima que reflejan el avance hacia el invierno. Así que si te preguntas cómo será esta temporada, la respuesta que debes preparar ropa abrigadora para las mañanas, pero no olvides el paraguas para las lluvias que todavía son frecuentes.

