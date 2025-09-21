Domingo, 21 de Septiembre 2025

Jalisco |

Clima HOY, 21 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este domingo 21 de septiembre de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Para el día de hoy, 21 de septiembre se pronostica lluvias y tormentas en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLASH/ R. Lopez/ UNSPLASH/ B. Cervera/ UNSPLASH/ D. Henning

¡Último día de la semana! Cierra con broche de oro visitando algún Pueblo Mágico de Jalisco.

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Si estás pensando en visitar hoy, 21 de septiembre, alguno de estos lugares, te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

De acerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generaran chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco.

Clima en Mazamitla hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
8:00 15° Nubes y claros
9:00 16° Nubes y claros
10:00 18° Nubes y claros
11:00 20° Nubes y claros
12:00  21° Soleado
13:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
14:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
15:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
16:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
17:00  21° Parcialmente nuboso
18:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
19:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00 16° Parcialmente nuboso
21:00  15° Parcialmente nuboso
22:00  15° Parcialmente nuboso
23:00  15° Cubierto

Clima en Chapala hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica
8:00 20° Soleado
9:00 21° Nubes y claros
10:00 21° Nubes y claros
11:00 22° Soleado
12:00 22° Nubes y claros
13:00 23° Soleado
14:00 24° Soleado
15:00  25° Nubes y claros
16:00  25° Nubes y claros
17:00  25° Nubes y claros
18:00 25° Nubes y claros
19:00 25° Nubes y claros
20:00  25° Nubes y claros
21:00 23° Nubes y claros
 22:00 23° Nubes y claros
23:00  22° Nubes y claros

Clima en Tequila hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
8:00 20° Nubes y claros
9:00 22° Soleado
10:00 25° Soleado
11:00  27° Soleado
12:00  28° Soleado
13:00  29° Soleado
14:00  30° Soleado
15:00  30° Soleado
16:00 30° Soleado
17:00  30° Soleado
18:00  28° Soleado
19:00  25° Soleado
20:00  23° Cielo despejado
21:00 22° Cielo despejado
22:00 21° Cielo despejado
23:00 21° Nubes y claros

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
8:00 17° Parcialmente nuboso
9:00 19° Nubes y claros
10:00 21° Soleado
11:00 24° Nubes y claros
12:00  25° Soleado
13:00  26° Soleado
14:00 26° Nubes y claros
15:00  27° Soleado
16:00  27° Nubes y claros
17:00  27° Nubes y claros
18:00  25° Nubes y claros
19:00 24° Nubes y claros
20:00  23° Nubes y claros
21:00  22° Cielo despejado
22:00  21° Cielo despejado
23:00  20° Cielo despejado

Clima en Tapalpa hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
8:00 17° Soleado
9:00 19° Soleado
10:00 21° Soleado
11:00 22° Nubes y claros
12:00  23° Nubes y claros
13:00  24° Soleado
14:00  24° Parcialmente nuboso
15:00  24° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
16:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
17:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00  23° Nubes y claros
19:00  21° Nubes y claros
20:00  17° Nubes y claros
21:00  16° Nubes y claros
22:00  16° Nubes y claros
23:00  16° Nubes y claros

Clima en Talpa de Allende hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
8:00 21°
 		 Parcialmente nuboso
9:00 23° Nubes y claros
10:00 25° Soleado
11:00 27° Soleado
12:00  28° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  29° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
14:00  28° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
15:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
16:00  27° Nubes y claros
17:00  26° Nubes y claros
18:00 25° Nubes y claros
19:00  22° Parcialmente nuboso
20:00  22° Parcialmente nuboso
21:00  21° Parcialmente nuboso
22:00  21° Parcialmente nuboso
23:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

