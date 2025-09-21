Clima HOY, 21 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

¡Último día de la semana! Cierra con broche de oro visitando algún Pueblo Mágico de Jalisco.

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Si estás pensando en visitar hoy, 21 de septiembre, alguno de estos lugares, te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

De acerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generaran chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco.

Clima en Mazamitla hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 8:00 15° Nubes y claros 9:00 16° Nubes y claros 10:00 18° Nubes y claros 11:00 20° Nubes y claros 12:00 21° Soleado 13:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 14:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 15:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 16:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 17:00 21° Parcialmente nuboso 18:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 16° Parcialmente nuboso 21:00 15° Parcialmente nuboso 22:00 15° Parcialmente nuboso 23:00 15° Cubierto

Clima en Chapala hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica 8:00 20° Soleado 9:00 21° Nubes y claros 10:00 21° Nubes y claros 11:00 22° Soleado 12:00 22° Nubes y claros 13:00 23° Soleado 14:00 24° Soleado 15:00 25° Nubes y claros 16:00 25° Nubes y claros 17:00 25° Nubes y claros 18:00 25° Nubes y claros 19:00 25° Nubes y claros 20:00 25° Nubes y claros 21:00 23° Nubes y claros 22:00 23° Nubes y claros 23:00 22° Nubes y claros

Clima en Tequila hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 8:00 20° Nubes y claros 9:00 22° Soleado 10:00 25° Soleado 11:00 27° Soleado 12:00 28° Soleado 13:00 29° Soleado 14:00 30° Soleado 15:00 30° Soleado 16:00 30° Soleado 17:00 30° Soleado 18:00 28° Soleado 19:00 25° Soleado 20:00 23° Cielo despejado 21:00 22° Cielo despejado 22:00 21° Cielo despejado 23:00 21° Nubes y claros

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 8:00 17° Parcialmente nuboso 9:00 19° Nubes y claros 10:00 21° Soleado 11:00 24° Nubes y claros 12:00 25° Soleado 13:00 26° Soleado 14:00 26° Nubes y claros 15:00 27° Soleado 16:00 27° Nubes y claros 17:00 27° Nubes y claros 18:00 25° Nubes y claros 19:00 24° Nubes y claros 20:00 23° Nubes y claros 21:00 22° Cielo despejado 22:00 21° Cielo despejado 23:00 20° Cielo despejado

Clima en Tapalpa hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 8:00 17° Soleado 9:00 19° Soleado 10:00 21° Soleado 11:00 22° Nubes y claros 12:00 23° Nubes y claros 13:00 24° Soleado 14:00 24° Parcialmente nuboso 15:00 24° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 16:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 17:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 18:00 23° Nubes y claros 19:00 21° Nubes y claros 20:00 17° Nubes y claros 21:00 16° Nubes y claros 22:00 16° Nubes y claros 23:00 16° Nubes y claros

Clima en Talpa de Allende hoy, 21 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 8:00 21°

Parcialmente nuboso 9:00 23° Nubes y claros 10:00 25° Soleado 11:00 27° Soleado 12:00 28° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 29° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 14:00 28° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 15:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 16:00 27° Nubes y claros 17:00 26° Nubes y claros 18:00 25° Nubes y claros 19:00 22° Parcialmente nuboso 20:00 22° Parcialmente nuboso 21:00 21° Parcialmente nuboso 22:00 21° Parcialmente nuboso 23:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

AS