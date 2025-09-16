Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo se paga el aguinaldo 2025? Esto se sabe AL MOMENTO

De cara al último trimestre de 2025, el tema del aguinaldo vuelve a tomar relevancia, especialmente entre los pensionados y trabajadores que esperan esta prestación antes de que termine el año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), este es un derecho obligatorio para todos los empleados con relación subordinada, y en el caso de los pensionados también existe un calendario definido para el depósito de este dinero.

Los primeros en recibir el pago cada año suelen ser los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), este grupo debe recibir el equivalente a 40 días de salario como aguinaldo. El pago se realiza en dos partes: la primera en la primera quincena de noviembre de 2025, aunque todavía no hay una fecha exacta confirmada, y la segunda en la primera quincena de enero de 2026.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los beneficiados con el aguinaldo anticipado son los pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez, siempre y cuando estén bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997. Para ellos, el aguinaldo corresponde a una mensualidad de la pensión y se deposita en noviembre.

Por otro lado, quienes trabajan de manera activa y están dados de alta en el IMSS deben esperar al mes de diciembre para recibir esta prestación. La LFT establece que el último día para que los patrones entreguen el aguinaldo es el 20 de diciembre, aunque muchas empresas suelen adelantar el pago para que los empleados puedan planear sus gastos de fin de año.

De esta manera, tanto pensionados del ISSSTE como del IMSS, así como los trabajadores en activo, deben estar atentos a las fechas establecidas para el depósito de su aguinaldo, un ingreso que representa un apoyo importante en la economía familiar en vísperas de las celebraciones decembrinas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Pensión Bienestar: Lo que se sabe del pago de aguinaldo a beneficiarios en 2025

OF