Eclipse solar: ¿Será visible en México este 21 de septiembre?

Más allá de su misticismo y grandeza, el universo es un lugar que oculta bellezas inigualables, y este mes de septiembre nos dejará ver una de ellas. Este domingo 21, la Tierra será testigo del último eclipse solar del año, que pinta a ser también uno de los más impresionantes, por lo que acá te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutarlo.

Incluso para las personas que no son amantes de la astronomía, los eclipses son un fenómeno natural tan interesante y bello que despierta la curiosidad en cualquier individuo.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este próximo domingo 21 de septiembre el cielo nos regala una vista imperdible, pues al punto de las 11:29 horas (hora de México) se manifestará un eclipse solar parcial .

Según la agencia, un eclipse solar parcial se produce cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, ocultando solo una parte del Sol y permitiendo que el resto de su luz continúe visible, por lo que el cielo no se oscurecerá completamente.

Sitios web especializados afirman que su punto máximo ocurrirá a las 13:41 horas (hora de México), cuando la Luna cubrirá aproximadamente un 80 % del disco solar.

Sin embargo, el último eclipse solar parcial de 2025 no se podrá ver en México , ya que su trayectoria y zona de visibilidad abarcarán únicamente el hemisferio sur del planeta, específicamente en áreas como Nueva Zelanda, la Antártida y algunas zonas del Pacífico y el Atlántico Sur.

No obstante, los interesados en ver el eclipse podrán hacerlo a través de transmisiones en vivo que se emitirán en distintos canales y páginas web especializadas.

El eclipse del 21 de septiembre marcará el cuarto y último del año, cerrando una serie que inició el 29 de marzo con un eclipse parcial y continuó con dos más en los meses siguientes .

Aunque no será visible desde nuestra región, este eclipse se perfila como un evento especial para quienes encuentran fascinación al observar el cielo y los misterios del universo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP