El investigador en inteligencia artificial Subhash Kak ha planteado una de las proyecciones más inquietantes de los últimos años: la población mundial podría disminuir hasta un 1.2 % de la actual, quedando reducida a cerca de 100 millones de habitantes. De acuerdo con su análisis, esta drástica reducción no obedecería a una guerra nuclear ni a un desastre natural, sino al avance imparable de la automatización y de la IA en todos los ámbitos de la vida.

Kak aclara que la amenaza no se derivaría de una inteligencia artificial hostil, sino de un proceso paulatino, en el cual las máquinas reemplazarían progresivamente a las personas en casi todas las labores. Este cambio, explica, socavaría los cimientos de la organización social, en especial en dos áreas fundamentales: el trabajo y la reproducción. La inseguridad económica y la creciente precariedad urbana provocarían una caída sostenida de la natalidad.

Según sus estimaciones, este panorama se haría visible hacia finales del siglo XXIII, momento en el que la población mundial rondaría apenas la actual del Reino Unido. La transformación ocurriría de manera silenciosa, con un declive gradual que modificaría radicalmente el concepto de ciudad, comunidad y cultura. Figuras como Elon Musk ya han advertido sobre el potencial de la IA para alterar la demografía, dependiendo de cómo se integre al sistema económico global.

Kak enfatiza que la inteligencia artificial no contará con consciencia propia ni con la intención de acabar con los humanos; sin embargo, su eficiencia podría desencadenar una crisis social sin precedentes. La desaparición masiva de empleos, el encarecimiento de la vida y la pérdida de motivaciones para crear familias serían los detonantes principales de este colapso. El especialista lo sintetiza de manera clara: la IA no destruirá directamente a la humanidad, pero sí podría dejar a miles de millones de personas fuera de la sociedad.

