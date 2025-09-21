Domingo, 21 de Septiembre 2025

Así puedes evitar que te roben el celular en conciertos o tumultos

Es importante que antes de ir a un espacio con tumultos, pongas en práctica estas recomendaciones

¿Cómo cuidar tu celular en lugares con mucha gente? ESPECIAL / CANVA

Los conciertos son eventos sumamente aglomerados, donde los asistentes buscan pasar un momento agradable al conocer a sus artistas favoritos y cantar parte de su repertorio.

Pero también son los lugares ideales para que los delincuentes busquen sustraer celulares y otras pertenencias. Por eso, es importante que antes de ir a un espacio con tumultos, pongas en práctica estas recomendaciones.

¿Cómo cuidar tu celular en lugares con mucha gente?

Si eres una persona que constantemente acude a festivales, conciertos, manifestaciones, partidos o cualquier otro evento en el que haya gran aforo, sigue estos consejos para cuidar tu celular y cualquier objeto de valor:

  • No coloques tus tarjetas, dinero o identificaciones en la funda de tu celular, ya que en caso de que te lo roben también se quedarán con tus documentos.
  • Si no cuentas con bolsillos en tu ropa, pídele a uno de tus acompañantes que guarde tus pertenencias.
  • Procura usar ropa que tenga bolsillos internos o que los exteriores tengan cierres.
  • Por ningún motivo pongas tu celular o tus pertenencias importantes en los bolsillos traseros del pantalón.
  • Si estarás grabando el concierto, procura sujetar muy bien tu dispositivo para que no te lo arrebaten ni se caiga al suelo.
  • Antes de entrar al concierto o de asistir a lugares aglomerados, sube todo el volumen de las llamadas y notificaciones. Si se pierde, podrás localizarlo con el tono.
  • Siempre activa la ubicación de tu celular y compártela con tus contactos de confianza.
  • Carga bolsillos de mano, cangureras o mochilas pequeñas para llevar tus objetos de valor; procura usarlas hacia el frente para que las tengas a la vista.

