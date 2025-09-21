Así puedes evitar que te roben el celular en conciertos o tumultos

Los conciertos son eventos sumamente aglomerados, donde los asistentes buscan pasar un momento agradable al conocer a sus artistas favoritos y cantar parte de su repertorio.

Pero también son los lugares ideales para que los delincuentes busquen sustraer celulares y otras pertenencias. Por eso, es importante que antes de ir a un espacio con tumultos, pongas en práctica estas recomendaciones.

¿Cómo cuidar tu celular en lugares con mucha gente?

Si eres una persona que constantemente acude a festivales, conciertos, manifestaciones, partidos o cualquier otro evento en el que haya gran aforo, sigue estos consejos para cuidar tu celular y cualquier objeto de valor:

No coloques tus tarjetas, dinero o identificaciones en la funda de tu celular, ya que en caso de que te lo roben también se quedarán con tus documentos.

Si no cuentas con bolsillos en tu ropa, pídele a uno de tus acompañantes que guarde tus pertenencias.

Procura usar ropa que tenga bolsillos internos o que los exteriores tengan cierres.

Por ningún motivo pongas tu celular o tus pertenencias importantes en los bolsillos traseros del pantalón.

Si estarás grabando el concierto, procura sujetar muy bien tu dispositivo para que no te lo arrebaten ni se caiga al suelo.

Antes de entrar al concierto o de asistir a lugares aglomerados, sube todo el volumen de las llamadas y notificaciones. Si se pierde, podrás localizarlo con el tono.

Siempre activa la ubicación de tu celular y compártela con tus contactos de confianza.

Carga bolsillos de mano, cangureras o mochilas pequeñas para llevar tus objetos de valor; procura usarlas hacia el frente para que las tengas a la vista.

