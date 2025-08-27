Calendario Lunar: estas son las fases y eclipses de la luna en septiembre 2025

El mes de agosto está a punto de quedar atrás para dar paso a septiembre, mes en el que oficialmente se inauguran las mejores festividades del año en México.

También con la llegada de septiembre, el satélite natural de la Tierra será protagonista para las y los amantes de la astrología, pues se esperan los fenómenos de la " Luna de Cosecha " y un eclipse .

Estos eventos astronómicos, según propone la astrología, invitan a realizar rituales y prácticas espirituales con el fin de manifestar nuestras intenciones y deseos a la Luna, esperando su iluminación en nuestros emprendimientos.

Calendario lunar septiembre 2025

Domingo 7: Luna llena

Domingo 14: Cuarto menguante

Domingo 21: Luna nueva

Lunes 29: Cuarto creciente

En este mes, la Luna llena tiene una particularidad para el mundo astrológico, pues coincide con el plenilunio (fase lunar que sucede cuando la Tierra se encuentra situado entre el Sol y la Luna, casi alineados) más cercano al equinoccio de primavera. Este fenómeno es conocido como "Luna de Cosecha" pues, según algunas culturas originarias de Norteamérica, marca el inicio de la temporada de cosecha .

Las personas que han dedicado buena parte de su vida al conocimiento astrológico destacan que esta Luna llena de septiembre es ideal para manifestar nuestras intenciones y/o cargar energías, pues la luz del satélite natural convierten esta en una fecha clave para realizar rituales de renovación.

El eclipse de septiembre

Además del plenilunio, en septiembre se manifestará en el cielo el eclipse solar parcial el domingo 21, coincidiendo con la fase de la Luna nueva y justo un día antes del equinoccio que indica el inicio de la primavera en el hemisferio sur .

Cabe decir que, aunque no hay evidencia concreta de que los eclipses afecten el comportamiento humano, son eventos astronómicos que siguen motivando creencias populares y la creación de historias, además de conocimiento científico sobre sus efectos en la Tierra y sus habitantes.

