Eclipse de Luna de sangre: Cuándo es y dónde podrá verse este fenómeno inigualable

En septiembre, el cielo nocturno regalará uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes: un eclipse lunar total, también conocido como “Luna de Sangre” o luna roja.De acuerdo con especialistas, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar, en ese momento, la única iluminación que alcanza la superficie lunar proviene de los bordes de la atmósfera terrestre, que dispersan la luz azul y dejan pasar únicamente tonos rojizos, tiñendo la Luna con un color carmesí inconfundible.El evento astronómico tendrá lugar el 7 de septiembre de 2025 y podrá disfrutarse en gran parte del mundo: Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y zonas de Asia.A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno no requiere gafas especiales y puede disfrutarse a simple vista sin riesgo alguno. Sin embargo, los astrónomos recomiendan:Este espectáculo celeste promete ser uno de los momentos más memorables del año para los amantes de la astronomía y curiosos del cielo nocturno.NA