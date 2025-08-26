Eclipse de Luna de sangre: Cuándo es y dónde podrá verse este fenómeno inigualable

En septiembre, el cielo nocturno regalará uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes: un eclipse lunar total, también conocido como “Luna de Sangre” o luna roja.

De acuerdo con especialistas, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar, en ese momento, la única iluminación que alcanza la superficie lunar proviene de los bordes de la atmósfera terrestre, que dispersan la luz azul y dejan pasar únicamente tonos rojizos, tiñendo la Luna con un color carmesí inconfundible.

Cuándo será visible la Luna de Sangre 2025

El evento astronómico tendrá lugar el 7 de septiembre de 2025 y podrá disfrutarse en gran parte del mundo: Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y zonas de Asia.

Cómo observarlo

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno no requiere gafas especiales y puede disfrutarse a simple vista sin riesgo alguno. Sin embargo, los astrónomos recomiendan:

Llevar cámara o smartphone con trípode, para capturar imágenes con mayor nitidez ajustando ISO y tiempo de exposición.

Usar apps astronómicas como Star Walk, Stellarium o SkySafari para seguir en tiempo real la ubicación de la Luna desde cualquier región.

Este espectáculo celeste promete ser uno de los momentos más memorables del año para los amantes de la astronomía y curiosos del cielo nocturno.

