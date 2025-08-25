Internet CFE: ¿cómo saber si el paquete de 99 pesos es compatible con tu celular?

La Comisión Federal de Electricidad, a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, ofrece servicios de telefonía móvil con paquetes de prepago de Internet a un precio accesible.El propósito de sus paquetes de telefonía y datos móviles es brindar servicios de conectividad a precios justos para enlazar a la población, especialmente a las personas que se ubican en zonas de difícil acceso.El paquete de $99 pesos al mes te ofrecen acceso a 10GB de datos, llamadas y mensajes de texto (SMS) ilimitadas, accesibilidad Hotspot, redes sociales ilimitadas, todo esto con 30 días de vigencia.La red tiene cobertura de conectividad a nivel nacional, mejorando la calidad de la comunicación en todos los rincones del país con una tarjeta SIM con tecnología 4.5G.La CFE cuenta con paquetes tanto por día, mensuales y anuales con precios y beneficios variados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB