SpaceX afina detalles para el décimo despegue de Starship

SpaceX afina este sábado los últimos detalles para el décimo vuelo de prueba de su nave insignia Starship, desde la Starbase en el sur de Texas, Estados Unidos, con la meta de reutilizar tanto el propulsor como la sonda.

El lanzamiento está programado para no antes de las 18:30 horas (23:30 GMT) desde las instalaciones de SpaceX en Texas, donde se ubican la plataforma de despegue y el centro de producción de la compañía.

Esta supondrá la décima prueba del propulsor Super Heavy y la nave Starship, ambos diseñados para permitir su reentrada controlada a tierra y que puedan reutilizarse en futuras misiones, ahorrando grandes costes.

Además, será la cuarta misión de este tipo en 2025. Las tres anteriores acabaron con la pérdida de la nave Starship y SpaceX ha anunciado varias modificaciones con respecto al último lanzamiento.

"Se ha retirado un número significativo de losetas del Starship para probar los límites de áreas vulnerables en todo el vehículo durante la reentrada", informó en su página web la compañía fundada por el magnate Elon Musk.

La investigación del fallo del noveno vuelo del Starship el pasado 27 de mayo determinó que se produjeron fugas de combustible que afectaron al control de la estabilidad de la nave, lo que acabó propiciando su explosión, lo que SpaceX define como "un rápido desmontaje imprevisto"

La trayectoria de la nave y el propulsor será similar a la anterior prueba, con una duración ligeramente superior a una hora.

El propulsor Super Heavy tiene previsto amerizar en una plataforma en el Golfo en el Atlántico al sur de Estados Unidos al cabo de seis minutos y 40 segundos desde del despegue, mientras que la Starship intentará aterrizar en otra plataforma en el océano Índico pasada una hora y seis minutos del lanzamiento.

En el décimo intento, SpaceX tendrá nuevamente diferentes objetivos para su propulsor y para la nave.

"Los principales objetivos de prueba del propulsor se centrarán en su combustión de aterrizaje y utilizarán configuraciones de motor únicas", dijo la compañía sobre Super Heavy, que como ya hiciera el pasado mayo se dirigirá tras el despegue hacia una plataforma en el Golfo en lugar de retornar al lugar del lanzamiento.

Starship, por su parte, desplegará ocho simuladores de satélites Starlink, realizará un reencendido del motor Raptor en el espacio y hará varios experimentos enfocados a permitir su vuelta a Starbase.

"En los laterales del vehículo, se instalaron herrajes funcionales que probarán su rendimiento térmico y estructural", agregó SpaceX, que aseguró que sus ingenieros también alisaron y afinaron partes de la nave para probar mejor los límites del diseño de los 'flaps' traseros.

SpaceX no ha logrado todavía capturar con éxito la Starship, su principal baza para emprender viajes de largo alcance, capaces de transportar tripulantes y satélites de grandes dimensiones, y con la economía de gastos que ofrece su capacidad de reutilización.

La NASA ha elegido a este vehículo para poner en la superficie lunar a tripulantes de la misión Artemis III, prevista para mediados de 2027 , y que, por primera vez en más de medio siglo, mandará desde Estados Unidos a astronautas hacia la Luna.

