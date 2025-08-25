WhatsApp: Paso a paso para restaurar fotos y videos borrados

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el país, ya que ofrece herramientas fáciles y prácticas para comunicarse, enviar documentos, imágenes y otros recursos que favorecen la interacción social.

Ya sea para el trabajo, la escuela o simplemente para charlar con tu familia y amigos, WhatsApp se ha convertido en una de las mejores opciones para mantener conversaciones y compartir información.

Te puede interesar: Así puedes identificar archivos PDF maliciosos paso a paso

Sin embargo, muchas veces, ya sea por error o descuido, puede suceder que elimines una foto o video que realmente necesitabas y no sepas cómo recuperarla.

Por ello, aquí te explicamos cómo recuperar las fotografías y videos eliminados por error en WhatsApp.

Borrar un archivo equivocado en WhatsApp es más común de lo que crees , por lo que la aplicación cuenta con una opción para poder recuperarlos.

El primer paso —y el más importante— es que la copia de seguridad debe estar activa antes de que se haya eliminado el mensaje.

En dispositivos Android, el respaldo se guarda en Google Drive.

En iPhone, se almacena en iCloud.

Además, es importante verificar que la opción “incluir videos” esté activada.

Una vez comprobada la existencia de una copia de seguridad reciente, sigue estos pasos:

Desinstala WhatsApp: Es necesario para que, al reinstalarla, la aplicación ofrezca la opción de restaurar archivos desde la copia de seguridad disponible.

Es necesario para que, al reinstalarla, la aplicación ofrezca la opción de restaurar archivos desde la copia de seguridad disponible. Reinstala la aplicación: Descárgala nuevamente en tu dispositivo.

Descárgala nuevamente en tu dispositivo. Confirma tu identidad: WhatsApp te pedirá verificar tu cuenta, ya sea mediante un código enviado por SMS o una llamada telefónica.

WhatsApp te pedirá verificar tu cuenta, ya sea mediante un código enviado por SMS o una llamada telefónica. Selecciona la opción de restaurar copia de seguridad: Tras la verificación, la app te solicitará permiso para restaurar el historial de chats y archivos multimedia.

Tras la verificación, la app te solicitará permiso para restaurar el historial de chats y archivos multimedia. Espera la restauración: El proceso puede tardar unos minutos, por lo que es importante tener paciencia hasta que todo se complete.

El proceso puede tardar unos minutos, por lo que es importante tener paciencia hasta que todo se complete. Verifica los archivos: Al finalizar, revisa tus chats y confirma que los mensajes, fotos y videos eliminados estén disponibles, siempre que estuvieran incluidos en la copia de seguridad restaurada.

También puedes leer: Las MEJORES horas para publicar en Instagram para tu negocio

Ten en cuenta que si después de eliminar la foto o video ya se generó una nueva copia de seguridad, solo se podrán restaurar los datos incluidos en ese último respaldo. Los archivos eliminados después de él no podrán recuperarse.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP