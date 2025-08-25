Números de la suerte: estas son las mejores cifras de hoy, lunes 25 de agosto

La astrología es una disciplina no científica que se sirve del estudio de la posición y movimiento de los astros con el objetivo de predecir el futuro y comprender el presente, así como el carácter de las personas.

La astrología sostiene que existe una relación simbólica o de causa-efecto entre los cuerpos celestes y los eventos terrestres, es por ello que analiza el movimiento de los cuerpos celestes, las cartas astrales, los signos zodiacales y el horóscopo.

Dentro del estudio de la astrología existe la proyección de los números de la suerte, pues suelen asociarse a los signos zodiacales y se utilizan para dar consejos o predicciones a las personas .

Conocer los números de la suerte puede ayudar a las personas a manifestar una jornada positiva, más conectada con la energía cósmica y, a la vez, con mayores posibilidades de recibir las influencias a nuestro favor por parte del universo. Por ejemplo, si el número de la suerte de este día para una persona es 3, puede mantenerse en conexión con esa "sintonía astral" y comprar tres flores para adornar el comedor de la casa o pedir al universo un deseo 3 veces en 3 ocasiones durante el día.

La intención es crear nuestra propia suerte y construir nuestro futuro a partir de las herramientas terrenales de las que disponemos . A continuación te compartimos los números de la suerte para cada signo zodiacal, ¡no desaproveches este momento para conectarte con los regalos que el universo tiene para ti!

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 9, 14, 27, 33, 45

Tauro

1, 15, 18, 21, 30, 46

Géminis

2, 17, 24, 36, 42, 47

Cáncer

5, 11, 20, 27, 33, 44

Leo

2, 8, 13, 29, 32, 41

Virgo

5, 17, 20, 26, 33, 47

Libra

3, 14, 23, 28, 33, 47

Escorpio

2, 9, 15, 21, 30, 48

Sagitario

7, 12, 16, 24, 38, 42

Capricornio

5, 13, 27, 36, 42, 45

Acuario

4, 7, 10, 14, 23, 39

Piscis

5, 11, 22, 39, 42, 47

