La cantante estadounidense Taylor Swift ha hecho del amor uno de los motores principales de su carrera, no solo porque es una de las intérpretes más queridas por los fans de todo el mundo, sino porque su vida sentimental ha sido desde el inicio su más grande inspiración.

Los noviazgos de Taylor Swift no solo acaparan los titulares, también forman parte de su repertorio musical; se han vuelto parte de las letras de las canciones que millones de fans tararean cuando escuchan su playlist.

A pesar de ello, Taylor Swift ha sido sumamente criticada por usar a sus exnovios como inspiración, pues escondidos entre las melodías se encuentran los nombres de celebridades como Harry Styles, Tom Hiddleston y Calvin Harris.

Ayer, su compromiso con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL volvió a poner su historial amoroso bajo los reflectores. Pero no se trata solo de una lista de antiguos novios, sino de un recorrido por las relaciones que acompañaron su evolución como artista y como figura pública.

ESTOS han sido los novios de Taylor Swift antes de Travis Kelce

Joe Jonas (2008)

La líder de las "Swifties" tuvo uno de sus primeros romances públicos con el integrante de los Jonas Brothers en 2008. El noviazgo fue breve y la ruptura, abrupta: Joe terminó con ella en una llamada de teléfono de apenas 25 segundos, episodio que la inspiró a escribir canciones como "Forever y Always" y "Last Kiss".

Taylor Lautner (2009)

Tay Tay también salió con uno de los galanes juveniles más populares de los 2000. Launter y Swift iniciaron su noviazgo en 2009 y participaron juntos en la cinta "Valentine's Day". Aunque el romance fue corto, también se conviritó en uno de los más mediáticos que luego se reflejó en la emotiva canción "Back to December".

John Mayer (2009–2010)

Un noviazgo intenso pero conflictivo. La pareja salió por casi un año y tras la ruptura, Swift canalizó su frustración en la canción "Dear John", considerada una de las más escuchadas de la artista.

Jake Gyllenhaal (2010)

La historia de amor más polémica de Swift. Solo duró tres meses, pero se convirtió en la inspiración de varios éxitos, entre los que destacan "All Too Well" (versión de 10 minutos). Los rumores aseguran que fue el actor quien terminó a la cantante, y lo hizo por mensaje de texto, lo que le valió el "hate" de todos los seguidores de su ex.

Conor Kennedy (2012)

Durante el verano del 2012, Taylor vivió un breve romance con Conor Kennedy. Aunque el romance fue fugaz (de un par de meses) también fue muy intenso; incluso, compró una mansión cerca de la casa de su novio para poder estar juntos. Al poco tiempo la relación llegó a su fin, pero canciones como "Begin Again" reflejan esta experiencia.

Harry Styles (2012-2013)

Su historia de amor con el ex One Direction acaparó todas las miradas. Fueron vistos por primera vez en noviembre del 2012 y desde entonces hicieron varias apariciones públicas. Aunque se pensaba que la relación iba viento en popa, terminaron en enero del 2013, luego de unas vacaciones por las Islas Vírgenes Británicas. Tras la ruptura, Taylor lanzó "Style"que se cree fue escrita para el cantante.

Calvin Harris (2015–2016)

Uno de los noviazgos más duraderos de Taylor fue con el DJ. Se conocieron en una entrega de premios y de inmediato se volvieron inseparables, pero la música que los unió, también terminó por separarlos. Y es que, la pareja terminó cuando salió a la luz que el tema "This is what you came for" fue coescrito por la rubia.

Tom Hiddleston (2016)

Tras el truene con Harris, Taylor fue vista con el intérprete de "Loki", lo que desató toda clase de reacciones. El romance fue corto y medios estadounidenses aseguraron que fue ella la que puso fin a la relación por diferencias sobre la exposición mediática que recibían.

Joe Alwyn (2016–2023)

La relación más privada y duradera de la cantante. Se conocieron en 2016 y juntos vivieron una historia de casi siete años. Alwyn participó en algunos de los proyectos de su novia, incluso, en 2021 ganaron el Grammy en la categoría de Álbum del año.

En 2023 anunciaron su ruptura que, aunque amistosa, estremeció a los fans y al mismo tiempo marcó un periodo de introspección musical para Swift.

Matty Healy (2023)

Taylor fue vinculada con el vocalista de la banda The 1975 poco tiempo después de su separación con Alwyn. Comenzaron a salir en mayo de 2023 y fueron vistos juntos en conciertos, pero un mes más tarde todo había llegado a su fin por sus apretadas agendas.

Travis Kelce (2023–presente)

La historia más reciente comenzó en 2023, cuando Taylor asistió a un partido de los Kansas City Chiefs. Desde entonces, su vínculo creció hasta llegar a comprometerse. El momento fue de lo más romántico: en un jardín con un anillo de ocho quilates y reflejado con humor en redes sociales: "Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Saber más: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se van a casar

OF