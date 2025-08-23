Luna Negra: ¿A qué hora comienza HOY el fenómeno astronómico?

La Luna Negra es un fenómeno natural que responde a uno de los ciclos de la luna, cuyo principal atractivo es que no es tan común, ya que sucede aproximadamente cada 33 meses.

Aunque podría catalogarse como una luna nueva, debido a que cuenta como el inicio del ciclo lunar, su encanto radica en que esta luna nueva es la tercera de la estación y, además, es totalmente invisible.

Durante una Luna Negra, el cielo se torna particularmente oscuro, ya que la luna se ubica justo entre nuestro planeta y el Sol, apuntando su cara iluminada hacia esta estrella gigante, provocando que no haya ningún rayo de luna durante esta noche.

Es por eso que este 23 de agosto, a las 12:00 a.m., cuando la luna debería estar en su punto más alto, todo el planeta Tierra lo único que podrá ver es el cielo nocturno en completa oscuridad.

No obstante, la Luna Negra coincidirá con la última noche de lluvia de estrellas Perseidas, las cuales, debido a las condiciones que proporciona esta, podrán verse mejor.

La lluvia de estrellas podrá apreciarse de mejor manera, ya que no habrá luz de luna que opaque su brillo.

También puedes leer: Eclipse solar más largo del siglo: Estos son los mejores sitios para verlo

El espectáculo comenzará igualmente alrededor de las 12:00 a.m. y se extenderá hasta la madrugada del 24 de agosto.

Para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas, aléjate de la ciudad y de cualquier fuente de contaminación lumínica. Busca un lugar oscuro con un horizonte amplio y despejado, y ten paciencia: los meteoritos aparecerán conforme pasen cerca de nuestro planeta.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP