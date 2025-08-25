WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, no solo funciona como un canal de comunicación, sino también como una herramienta que almacena información personal y contactos, es por ello que una de las dudas frecuentes entre los usuarios es qué ocurre cuando se conservan en la agenda números inactivos o que ya no utilizan la plataforma.

De acuerdo con las políticas de la compañía, los números de teléfono que permanecen sin actividad durante más de 120 días pueden ser eliminados automáticamente de los servidores de WhatsApp, esto significa que, aunque el contacto siga apareciendo en la agenda del usuario, en realidad no tendrá presencia activa dentro de la aplicación. En la práctica, el perfil dejará de mostrar foto, estados o última conexión, señales que indican que la cuenta ya no está en uso.

Además, mantener contactos inactivos en la agenda puede generar ciertas complicaciones, por un lado, la aplicación podría mostrar esos números en listas de difusión o grupos, aunque no participen ni reciban mensajes, por otro, si el número inactivo se recicla y es asignado a un nuevo usuario por la compañía telefónica, esa persona podría aparecer con el mismo registro en WhatsApp, lo que implica un riesgo de confusión o incluso de compartir información con alguien desconocido.

Especialistas en ciberseguridad recomiendan depurar de manera periódica la lista de contactos y eliminar aquellos números que ya no tienen uso. Esto no solo ayuda a mantener un mejor control de la información personal, sino también a reducir riesgos de filtraciones o mensajes enviados por error.

Cómo eliminar contactos inactivos de WhatsApp

Si deseas depurar tu lista de contactos en WhatsApp, el proceso es sencillo y funciona tanto en dispositivos Android como en iOS. Lo primero es abrir la pestaña de “Chats”, identificada con el ícono de burbuja de diálogo con un signo más dentro de un recuadro.

Después, selecciona el nombre del contacto que quieras retirar y accede a su información. Dentro del menú, toca el ícono de “Más opciones” (los tres puntos verticales) y elige “Editar”. Posteriormente, vuelve a pulsar en “Más opciones” y selecciona “Eliminar” para completar la acción.

Existe también una vía más rápida: mantener presionado el chat del contacto durante unos segundos y, en la parte superior, elegir el botón de “Eliminar”, representado por el símbolo de un cesto de basura.

Es importante señalar que, aunque borres a alguien de WhatsApp, el número puede permanecer guardado en la agenda de tu teléfono, en ese caso, no representa un riesgo grave de seguridad digital, pero si lo prefieres, también puedes borrarlo directamente desde tus contactos del móvil para evitar confusiones futuras.

YC