¿Cómo puedo descargar mi recibo de luz de CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una manera sencilla, segura y gratuita para que todas las personas puedan acceder a su recibo de luz en Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea porque lo necesitan para pagarlo o bien, lo requieren para la realización de algún trámite como comprobante de domicilio.Para que una persona pueda, primero, ver el recibo en Inter, debe registrarse en el portal oficial de la CFE. Es un proceso rápido que solo requiere dar de alta un usuario y una contraseña. Una vez que se haya creado la cuenta, se podrá ingresar fácilmente cada vez que se necesite y se podrá descargar todas las veces que sea necesario.Hay que entrar a darse de alta al enlace https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Registro.aspxPara descargar el recibo de la CFE en Internet se debe hacer lo siguiente:La consulta y descarga del recibo de luz a través del portal oficial de la CFE es completamente gratis, no cuesta nada.Y en caso de que tengas dudas sobre cualquier tema relacionado con tu recibo, la CFE pone a disposición de todos sus usuarios varias opciones de contacto:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF