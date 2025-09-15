¿Cómo puedo descargar mi recibo de luz de CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una manera sencilla, segura y gratuita para que todas las personas puedan acceder a su recibo de luz en Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea porque lo necesitan para pagarlo o bien, lo requieren para la realización de algún trámite como comprobante de domicilio.

Para que una persona pueda, primero, ver el recibo en Inter, debe registrarse en el portal oficial de la CFE . Es un proceso rápido que solo requiere dar de alta un usuario y una contraseña. Una vez que se haya creado la cuenta, se podrá ingresar fácilmente cada vez que se necesite y se podrá descargar todas las veces que sea necesario.

Hay que entrar a darse de alta al enlace https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Registro.aspx

CFE

Cómo puedo descargar el recibo de luz de Internet

Para descargar el recibo de la CFE en Internet se debe hacer lo siguiente:

Ingrese al portal de la CFE: Ingresa a la página oficial https://www.cfe.gob.mx/ y selecciona la opción para iniciar sesión o bien entra en https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Login.aspx.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña: Estos datos los creaste previamente al darte de alta

Dirígete a "Inicio Consultar Recibo": Aquí aparecerán todos los recibos vinculados a tu cuenta

CFE

Selecciona el recibo que deseas consultar: Podrás visualizarlo en pantalla.

CFE

Descarga el archivo en PDF: Solo da clic en la opción correspondiente y guarda tu recibo en tu dispositivo.

¿Cuánto cuesta descargar el recibo de luz de CFE por Internet?

La consulta y descarga del recibo de luz a través del portal oficial de la CFE es completamente gratis, no cuesta nada.

Y en caso de que tengas dudas sobre cualquier tema relacionado con tu recibo, la CFE pone a disposición de todos sus usuarios varias opciones de contacto:

Teléfono 071: Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Puedes usarlo tanto para resolver dudas como para realizar trámites o dar seguimiento a solicitudes.

Centros de Atención a Clientes: Puedes acudir de forma presencial para resolver cualquier inconveniente.

Redes sociales: También puedes contactar a la CFE a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter): @CFEmx

