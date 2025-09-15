iOS 26: ¿Qué novedades trae y qué dispositivos tendrán la actualización de Apple?

Apple lanzó este lunes la tan esperada actualización de su sistema operativo iOS 26. Ante la expectación de miles de usuarios, la empresa tecnológica estadounidense presentó todas las mejoras y novedades que esta nueva versión traerá para los iPhones.

A través de su sitio oficial, la compañía detalló las novedades de iOS 26, que van más allá de la mensajería y la telefonía, e incluyen funciones de inteligencia artificial y mejoras en servicios populares como CarPlay y Wallet .

iOS 26 comenzó a desplegarse el 15 de septiembre a partir de las 10 a.m.; sin embargo, en algunos dispositivos es normal que la actualización tarde en aparecer.

No obstante, el primer paso para actualizar tu celular es verificar que el modelo sea compatible con el sistema .

¿Qué iPhones son compatibles con iOS 26?

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posteriores)

¿Qué mejoras tiene iOS 26?

Nuevo diseño: “Liquid Glass” con iconos y widgets dinámicos y personalizables.

“Liquid Glass” con iconos y widgets dinámicos y personalizables. Música y Mapas: traducción de letras de canciones y rutas personalizadas con historial de lugares visitados.

traducción de letras de canciones y rutas personalizadas con historial de lugares visitados. Teléfono y Mensajes: filtrado de llamadas, “Hold Assist” en servicio al cliente, encuestas en chats, fondos personalizados y Apple Cash en grupos.

filtrado de llamadas, “Hold Assist” en servicio al cliente, encuestas en chats, fondos personalizados y Apple Cash en grupos. CarPlay: integración con Live Activities para ver más información sin distraerse.

integración con Live Activities para ver más información sin distraerse. Wallet: creación de una identificación digital con pasaporte de EE. UU., válida en puntos de control de la TSA. También incluye mapas de aeropuertos, rastreo de equipaje y Live Activities compartibles.

creación de una identificación digital con pasaporte de EE. UU., válida en puntos de control de la TSA. También incluye mapas de aeropuertos, rastreo de equipaje y Live Activities compartibles. Reloj: opción de personalizar la duración del “snooze” entre 1 y 15 minutos.

Apple Intelligence

Traducción en vivo: Traduce llamadas, FaceTime y Mensajes, sin conexión a internet.

Traduce llamadas, FaceTime y Mensajes, sin conexión a internet. Inteligencia visual: el iPhone reconoce lo que aparece en pantalla y sugiere acciones como añadir eventos al Calendario o buscar productos.

el iPhone reconoce lo que aparece en pantalla y sugiere acciones como añadir eventos al Calendario o buscar productos. Integración de ChatGPT: permite preguntar sobre lo que se ve en pantalla para obtener contexto adicional.

