iOS 26: ¿Qué novedades trae y qué dispositivos tendrán la actualización de Apple?

Apple lanzó este lunes la tan esperada actualización de su sistema operativo iOS 26. Ante la expectación de miles de usuarios, la empresa tecnológica estadounidense presentó todas las mejoras y novedades que esta nueva versión traerá para los iPhones.A través de su sitio oficial, la compañía detalló las novedades de iOS 26, que van más allá de la mensajería y la telefonía, e incluyen funciones de inteligencia artificial y mejoras en servicios populares como CarPlay y Wallet.iOS 26 comenzó a desplegarse el 15 de septiembre a partir de las 10 a.m.; sin embargo, en algunos dispositivos es normal que la actualización tarde en aparecer.No obstante, el primer paso para actualizar tu celular es verificar que el modelo sea compatible con el sistema.